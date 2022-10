José Eduardo Derbez celebra su tercer aniversario de amor con Paola Dalay

Parece que fue ayer cuando José Eduardo Derbez sorprendió a sus seguidores compartiendo la primera foto en redes sociales junto a Paola Dalay, la joven que le regresó la sonrisa al actor. Han pasado ya 3 años desde que Cupido flechó al hijo de Eugenio Derbez, razón por la que este 20 de octubre la pareja se vistió de manteles largos para celebrar su amor. Aunque al inicio de su relación prefirieron vivir su romance en privado, ahora que su noviazgo se ha consolidado con el tiempo se dieron vuelo intercambiando mensajes y fotos en Instagram donde compartieron con sus seguidores un poco de su felicidad por su tercer aniversario.

Desde las primeras horas de este jueves, el actor publicó un álbum de fotos al lado de su novia, para el que eligió como portada una imagen de ellos durante una visita a Xochimilco: “Mi amor, ya 3 años a lado tuyo. 3 años de risas, de viajes, de mucha diversión y locura juntos. Te amo mucho y gracias por aguantar mis locuras, berrinches, enojos y todo. ¡Te amo! Felices 3 años Croquetita”, le escribió José Eduardo a la joven quien respondió: “Gracias a ti por hacerme la más feliz, eres lo más bonito que me ha pasado. Te amo”. El intercambio de mensajes entre el actor y Paola provocó varias reacciones de sus seguidores, incluida la de Alessandra Rosaldo quien dejó en los comentarios varios emojis de corazón.

Por su parte, Paola también utilizó su perfil para dedicarlo otro cariñoso mensaje al actor: “Wow, 1095 días a tu lado y contando siento que fue ayer cuando recibí ese romántico mensaje (aunque digas que son 10 años ya), cómo olvidarlo: ‘Te pareces a una amiga’ jajaja, aunque ligar no es lo tuyo, lo lograste, aquí ando. Te amo. ¡Felices 3 años momio hermoso!”, en esta publicación, Paola incluyó varias fotos de su historia de amor que, hasta ahora, no había compartido. Conmovido por el gesto de su novia, José Eduardo le escribió: “Te amo mi amor, gracias por estos 3 años de risa, viajes y locuras”, en esta publicación, Alessandra también reaccionó con varios corazones, mostrando la cercanía que tiene con la joven pareja.

Fue a inicios del 2021 cuando, un año después de haber comenzado su relación, José Eduardo y Paola Dalay hicieron pública su relación publicando su primera foto juntos. Fue el actor quien explicó a la prensa por qué decidió mantener en privado su noviazgo tanto tiempo: “Estoy contento, estoy enamorado, estoy feliz. Únicamente estoy haciendo más privado el tema de mi relación”, dijo. El actor confió que el amor, sin duda, lo sorprendió en medio de la pandemia: “Estoy bien, contento, enamorado, feliz. Todo, la verdad nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy bonita”, reconoció.

José Eduardo, ¿tiene planes de bodas?

Después de tres años de relación, José Eduardo ya ha sido cuestionado por la prensa sobre la posibilidad de llegar al altar con Paola: “No, no, no, ahorita no hay planes de boda, no va a haber boda, ahorita estoy concentrado en el trabajo 100%, la boda ya vendrá después, si es que hay, sino, no, ya veremos”, comentó en julio pasado el actor durante un programa de Miembros al Aire. En aquella ocasión confesó que en su grupo de amigos ya hay muchos que han comenzado a dar ese paso: “Estoy en mis 29 y sí me está costando llegar a los 30 porque sí me siento raro, más aparte que todos mis amigos se están casando. Así que los amigos empiezan a casarse, y la novia de repente te comenta, y de repente más amigos con hijos”, comentó entre risas.