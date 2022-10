'Mi marido me ayuda muchísimo’, Ludwika Paleta da detalles sobre la crianza de sus mellizos

A su regreso de Oaxaca, donde filmó la cinta Noche de Bodas, escrita y dirigida por su gran amigo Osvaldo Benavides, Ludwika Paleta regresó a la Ciudad de México para formar parte de la lluvia de estrellas que esta semana desfiló en la alfombra roja de los Premios Metro donde sostuvo un encuentro con la prensa que la cuestionó sobre la cinta Después, en la que actuará por primera ocasión con su hijo mayor Nicolás. La actriz también reveló cómo le hace para compaginar su faceta de mamá de Bárbara y Sebastián con su exitosa carrera, tal como lo vimos en redes sociales en las últimas semanas, Ludwika reconoció que cuenta con un gran apoyo por parte de Emiliano Salinas, su esposo, quien está completamente involucrado en la crianza de sus mellizos.

Luego de estar con sus hijos 27/4 durante la cuarentena por la pandemia, Ludwika regresó con mucho éxito a la actuación en proyectos como Madre solo hay dos y ahora la cinta que hizo en Oaxaca, en ese sentido, la prensa quiso conocer cómo fue para la actriz retomar su ritmo de trabajo mientras cría a sus mellizos, una situación que, aseguró, es posible gracias al gran equipo que tiene en casa: “No, no está fácil, pero sí se puede, tengo ayuda, mi marido me ayuda muchísimo y Caro que es la niña que me ayuda a cuidar a mis chiquitos que está conmigo cuando puede, porque ella también cuida a su hijo y yo quiero que ella cuide a su hijo. En esta filmación, por ejemplo, me los llevé y estuvieron conmigo todo el tiempo y así lo hago, trato de tenernos cerca, porque están chiquitos”, reveló en entrevista para Venga la Alegría.

Tal como se lo contó a los medios, durante su estancia en Oaxaca, Ludwika estuvo acompañada de sus hijos y también de su esposo, Emiliano Salinas quien, cuando ella estaba filmando se ocupaba de los pequeños, quienes en mayo pasado celebraron su cumpleaños número 5. Según le contó la actriz a Mara Patricia el año pasado, la época en que se quedó en casa por la pandemia, fue muy enriquecedora para su familia: “He aprendido mucho a disfrutar de mis hijos, siempre los he disfrutar de ellos, pero esto de estar todo el tiempo con ellos y de apagar el celular y dejarlo a un lado y de realmente escuchar las cosas que dicen y de disfrutar todo lo que tienen para compartir sin tener el celular en la mano y estar trabajando y estar en el Instagram. Me ha venido muy bien conectarme con los míos”, explicó la actriz.

Su primera película con su primogénito

Así como cuida de sus hijos menores, Ludwika también lo hace con su primogénito, Nicolás, quien está disfrutando de una nueva etapa de su vida, tras su debut en la música y próximamente en el cine, en una película en la que, por primera ocasión, compartirá créditos con ella: “Está creciendo, está grande, es un hombre, se ha convertido en un hombre que le gusta realmente lo que hace, está cantando, está actuando, vamos a hacer una película juntos. El lunes empezamos un nuevo rodaje y Nicolás va a estar en él. Es una película en la que tenemos cuatro años trabajando, yo, en lo personal, con Sofía Gómez Córdova, la directora. Es una película en donde aparecía un adolescente, en ese momento nunca pensamos en Nicolás, mi hijo (…) se ganó ese personaje de mi hijo, y es la película que vamos a hacer que se llama Después”, contó sobre su hijo mayor a su paso por la alfombra roja de los Metro.

Desde que Nicolás terminó sus estudios en cine, habló abiertamente de sus ganas de poder compartir, en algún momento, escena con sus papás: “100% me gustaría trabajar juntos, pero creo que primero yo me tengo que reforzar y ganarme mi lugar en esta industria y ya después podemos ver colaboraciones”, comentó el joven en entrevista con Ventaneando en enero de 2021. En aquella ocasión, el músico resaltó el apoyo incondicional que ha recibido de sus papás desde que era niño: “Me dan mi espacio para crecer, creativamente y personalmente, así que les agradezco mucho por eso, aparte, con que ellos sepan que es algo que me hace feliz y estoy expresándome con el mundo, pues me apoyan”, reconoció Nicolás quien pronto verá cristalizada su primera actuación junto a su mamá.