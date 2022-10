Humberto Zurita revela quién dio el primer paso en su romance con Stephanie Salas

En medio de la promoción de la obra de teatro Papito Querido, un proyecto que dirige y protagoniza, Humberto Zurita sostuvo un encuentro con la prensa en el que, tras hablar de este proyecto, fue cuestionado sobre la relación que recientemente hizo pública con Stephanie Salas. El actor se confesó enamorado de la cantante a quien conoce desde hace muchos años y con quien sostiene una relación desde hace poco más de dos meses, tiempo en el que ya hicieron su primer viaje familiar juntos al Valle de Guadalupe, un destino que Sebastián Zurita eligió para celebrar el cumpleaños de su papá, una aventura en la que Stephanie y sus hijas, Michelle y Camila, fueron las invitadas de honor.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Feliz por el gran momento personal por el que está pasando, Humberto dijo a la cámara de Ventaneando que espera que este noviazgo con Stephanie sea muy duradero, momento en el que hizo referencia al matrimonio que sostuvo durante más de tres décadas con su fallecida esposa, Christian Bach: “Estoy muy feliz, estoy muy contento y estoy muy enamorado, entonces dejemos que eso fluya y siga adelante y duré por mucho tiempo, yo no soy una persona que esté buscando mujeres cada que volteo, yo duré con mi mujer 36 años casado”. Aunque está muy contento, no quiso responder la pregunta de si se volvería a casar y explicó por qué: “No sé, no lo creo y no quiero faltarle al respeto a Stephanie, ¿sí me entiendes?, no lo sé, no te puedo contestar esa pregunta”, añadió.

VER GALERÍA

Humberto se mostró muy abierto a la hora de narrar cómo fue que se dio el primer acercamiento entre ellos, una situación que ocurrió tiempo después de la partida de Christian quien, en vida, fue gran amiga de Stephanie: “Ella me habló y me dijo: ‘Somos familia, Humberto quiero verte, saludarte, platicar contigo’. Nos saludamos, simplemente platicamos, la llevé a su casa, se quedó en su casa. Ese proceso es muy bonito”, recordó. Tras su primera salida juntos, Humberto fue quien volvió a contactarla para comer juntos nuevamente, el resto es historia y pronto fueron flechados por Cupido: “Después volvimos a salir, yo le hablé después, la invité a cenar, me llevó unas fotos, a mí como que se me quedó esa cosa ahí, le hablé y le dije: ‘Oye vamos a vernos’”, contó el actor.

La reacción de sus hijos a su romance

Ahora que Stephanie Salas y Humberto Zurita disfrutan de su manera de forma pública, el actor se ha animado a revelar varios detalles de su relación, como la reacción que tuvieron sus hijos al romance con la intérprete de Ave María: “Con el cariño y el respeto que me tienen, ellos me quieren ver feliz, me quieren ver contento y ustedes lo vieron, ya no es secreto nada”, explicó en entrevista para el programa De Primera Mano. El actor incluso habló de cómo fue que su novia y sus hijas se unieron a ellos en su viaje en Ensenada: “Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: ‘Oye voy a llevar a Stephanie’ y me dijo: ‘Cómo pa, ¿estás saliendo con Stephanie?’, le dije: ‘Sí, estoy saliendo con ella’, pues tráetela, me dijo. Después le comenté: ‘Oye voy a llevar a Camila y también va Michelle’ y me dijo: ‘Bueno, tráete a mis dos hermanas’”, comentó entre risas.

VER GALERÍA

Desde que reconoció su relación con Stephanie, Humberto ha querido que el público sepa la gran mujer que tiene al lado: “Es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, es muy culta, a mí me encantan las mujeres inteligentes”. Durante su reciente visita de Humberto al programa conducido por Pati Chapoy, el actor confesó que el papel de Stephanie como mamá fue uno de los factores que más llamó su atención: “Yo un día le dije: ‘Tu valor como mujer está en tus hijas’. El valor de las madres y de los padres está en nuestros hijos. Cuando tú ves a Mich y Camila, son dos niñas preciosas, hermosas, que hablan idiomas, muy bien educadas y eso es el reflejo de ella y eso me empezó a interesar mucho de ella y el cariño que le tengo de años”, explicó el actor en aquella ocasión.