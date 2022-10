Cynthia Rodríguez se sincera sobre su decisión de hacer una pausa en su carrera: 'Era momento'

Fue en mayo pasado cuando Cynthia Rodríguez le dijo ‘hasta pronto’ a Venga la Alegría, el matutino donde ganó popularidad como conductora, una faceta a la que se ha enfocado en los últimos años. Aunque, de primer momento, sólo se trataban de unas vacaciones largas, después de cinco meses, parece que su decisión es definitiva y por el momento quiere disfrutar de su relación con Carlos Rivera con quien, tras este anunció comenzó unas largas vacaciones que arrancaron con su visita al Vaticano, donde contrajeron nupcias. En medio de esta pausa, la esposa del cantante concedió una entrevista a la revista Marie Clarie en la que dio detalles de qué la hizo tomar la decisión de tomarse este tiempo libre.

Más sincera que nunca y dando lecciones de estilo, Cynthia protagonizó un reportaje en el que habló de cómo ha pasado este tiempo alejada de la televisión: “Ha sido maravilloso, aunque no voy a mentir, extraño muchísimo el contacto con el público, porque realmente tenemos una conexión de muchos años y siento su amor aun fuera de la pantalla”, reconoció. En esta conversación, la conductora dejó ver que, entre sus planes, no está volver a Venga la Alegría: “Creo que voy a regresar en el momento y proyecto indicados”. La presentadora reconoció que esta pausa fue algo que le pidió su corazón: “Tenemos que seguir nuestra intuición, disfrutar cada día y cada etapa de nuestra vida”.

Cynthia reconoció que después de casi dos décadas de trabajo constante, quería disfrutar de un tiempo libre en el que el foco fuera ella, su familia y su realización personal: “Creo que después de 17 años de no parar era momento de hacer una pausa para pasar más tiempo con mi familia, hacer esos viajes que tanto había esperado”, explicó. Pero no todo es descanso para la también cantante, está aprovechando para trabajar: “Avanzar en algunos proyectos que había dejado en pausa”, puntualizó. Aseguró que está muy feliz con este espacio que se regaló, con el que está honrando su intuición: “Sin duda cada proyecto, cada viaje y cada decisión que he tomado en mi carrera han forjado mi carácter y me han hecho una mujer fuerte y segura”, añadió.

Su boda en medio de su pausa televisiva

Tal como lo explicó en esta entrevista, durante este tiempo libre ha estado honrando su deseo de realizarse en el terreno personal y el primer paso que dio fue casarse con Carlos Rivera. Fue en agosto pasado, cuando regresó de visita al foro de Venga la Alegría, que compartió con su público dos importantes noticias, la primera, su decisión de despedirse definitivamente del programa, y la segunda, confirmar su matrimonio con el cantante: “¿Te casaste?”, fue la contundente pregunta que le hizo Horacio Villalobos a lo que ella respondió: “Sí. Estoy feliz, estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas, estoy muy contenta, qué les puedo decir, creo que hay cosas que no se pueden ocultar y el amor y la felicidad son de esas cosas”.

Aunque Cynthia y Carlos prefirieron mantener en secreto su boda, durante su regreso al matutino, la conductora dio algunos detalles de cómo fue su enlace matrimonial: “Ustedes saben que somos muy discretos, que siempre hemos manejado esta situación, nuestra parte personal mucho más privada, y pues hay detalles que obviamente se va a quedar así, pero yo tenía que venir a contarlo aquí a mi casa, a Venga la Alegría. Fue como tenía que ser, con las personas que tenían que ser en ese momento y fue un sueño. Sí, estamos felices, en la mejor etapa de nuestras vidas, (fue) algo muy íntimo”, comentó la presentadora.