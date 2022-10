Entre lágrimas, Aislinn Derbez revela cuál fue el gran aprendizaje que tuvo tras su divorcio

La nueva temporada de La magia del caos, el podcast donde Aislinn Derbez ha abierto su corazón en varias ocasiones, nunca había tenido un capítulo tan transparente como el que se estrenó hoy en el que, por primera ocasión, la hija de Eugenio Derbez, fue entrevistada por su invitado, se trata de su mejor amigo, Jaime Kohen, quien le hizo las preguntas indicadas para que la actriz pudiera, por primera ocasión, mostrar su vulnerabilidad y hablar del episodio que más lecciones le ha traído en su vida: su divorcio. Emocionada por compartir con su comunidad un poco del enriquecedor proceso que ha vivido tras su separación, les contó a sus seguidores: “El episodio que acaba de salir hoy en La magia del caos, yo creo que ha sido el más vulnerable que he hecho en toda mi vida y probablemente es mi favorito”.

La confianza que Aislinn mostró en este capítulo tiene un por qué y fue la misma actriz quien compartió en qué circunstancias se grabó: “Les voy a contar cómo estuvo ese día, me desperté, estaba ultrasensible, me puse a llorar toda la mañana, no porque estuviera triste, sino de esos días que uno se despierta y te sientes sensible y chipil y nada más quieres llorar y no entiendes por qué. Llega mi amigo Jaime, que me iba a entrevistar, porque en este episodio me tocó que me entrevistara él a mí y le dije: ‘Jaime no voy a poder, me siento demasiado sensible, demasiado débil, no tengo ganas de nada, por favor, no voy a poder”. Aunque no pensó que sería buena idea, justamente este sentimiento hizo de este encuentro algo memorable: “Y me dijo: ‘¿qué pasa si lo hacemos justo así cómo te estás sintiendo?’. Me hizo las preguntas más hermosas de mi vida y terminó siendo el capítulo más hermoso”.

Debido a que esta vez ella sería la entrevista, Jaime la cuestionó sobre el tema de ocupar nuestro lugar en el mundo, una situación que justo dio en el clavo de lo que está atravesando Aislinn: “Ese tema es un tema que estoy viviendo muy de cerca y muy fuerte últimamente. Todos vivimos cosas difíciles de niños, traumas que hizo que nos creyéramos que no valemos la pena, que no tenemos valor, que no somos suficientes y todo eso, por lo que nos dijeron nuestros papás, lo que nos dijeron nuestros novios cuando éramos adolescentes, por muchas situaciones. Nos ponemos en ese lugar inconscientemente, nos relacionamos desde ahí de ese lugar chiquito”, explicó. A partir de eso, Aislinn contó que comenzamos a creer que esto se solucionará cuando alguien te valore; sin embargo, ha aprendido que no ocurre así: “Nunca va a pasar, de verdad nunca, nadie te va a dar ese lugar que estás buscando”.

En medio de su proceso de sanación, Aislinn reconoció que hace poco descubrió algo muy valioso: “De repente me di cuenta que ya somos mucho de lo que estamos buscando, solo nos falta dar ese pasado y decir: ‘Yo ya soy buena mamá, y ya soy una súper buena hija, yo ya soy una súper pareja, yo ya estoy haciendo lo mejor que puedo, yo ya soy eso que tanto estoy buscando afuera que me den ese lugar allá afuera, me lo doy yo’”. Visiblemente conmovida, la actriz reconoció que eso ha sido un gran reto para ella: “Me dan ganas de llorar porque es lo que más trabajo me ha costado en la vida. Me estoy dando cuenta de eso apenas, gracias a que me divorcié, gracias a las experiencias que he viví después del divorcio, tuve otras relaciones, salí con más personas, gracias a todo lo que he ido descubriendo después de ese quiebre tan fuerte que fue el divorcio, todo eso me ha expandido de una manera impresionante y me ha llevado paso a paso a que ocupe este lugar que estoy encontrando”, reconoció.

Un proceso diario

Ahora que Aislinn ha enriquecido su vida con las distintas experiencias que ha vivido tras su divorcio, ahora que ha encontrado el sitio donde se siente plena, reconoce que es un trabajo de todos los días: “Ahora el reto es decir: ‘Nadie me va a quitar mi lugar, nadie me puede quitar mi lugar si ya lo encontré’. Es algo que tienes que decir todos los días. Hay que tener mucha compasión por uno mismo, porque es un proceso que tarda. Yo siento que yo todavía no lo integro al 100, que todavía no ocupo, como que voy y vengo, estoy en ese proceso de que apenas lo encontré, pero está increíble”, comentó entre lágrimas, unas lágrimas que en esta ocasión no fueron de dolor: “Eso es ocupar tu lugar darte cuenta que nunca nadie te va a dar eso que estás buscando”, finalizó.