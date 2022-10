Andrea Escalona presenta al papá de su bebé durante su primer baby shower

Después de compartir con el público de Hoy que está en la dulce espera de un niño, este fin de semana, Andrea Escalona utilizó su cuenta de Instagram para compartir un álbum del primer baby shower de celebran ante el próximo nacimiento de su primogénito. En esta públicación, Andy se dejó ver rodeada por su familia y por Marco, el papá de su bebé, con quien por primera ocasión posó en una romántica imagen que compartió con sus seguidores. Aunque ya habíamos visto a Marco en algunas de las cápsulas transmitidas en el matutino que ha realizado de su embarazo, esta es la primera foto de la pareja en redes sociales donde la presentadora escribió: “Gracias a mi tía Georgina y mi prima Jimena por organizar el primer baby shower de @Soychurrito familiar. Lleno de amor y buenos deseos, esperando a nuestro bebé”, se lee en su feed.

La pareja posó para una romántica imagen en la que ella aparece dándole un beso en la mejilla, mientras él la abraza. Aunque Marco se desempeña fuera de los reflectores, durante el embarazo de Andy, lo hemos visto ser parte de los momentos más especiales, como la reciente revelación del sexo, un evento que realizaron en Acapulco donde sus más cercanos se embarcaron con ellos en un yate donde se dio a conocer que la conductora está esperando un niño: “Seas lo que seas mi amor, te vamos a querer, te estamos esperando y aquí está tu tribu para educarte, para cuidarte”, comentó la presentadora en una cápsula de este acontecimiento que grabaron para el programa Hoy: “¡Es niño, qué emoción tan grande!”, comentó una vez que vio el humo azul.

Aunque no lo había presentado de manera oficial, en junio pasado, Andrea Escalona contó en entrevista para TvyNovelas algunos detalles de su relación con Marco: “Desde que lo conocí, a los tres meses dije: 'Él será el papá de mis hijos' y eso no lo había pensado de ningún novio”. La presentadora también habló de su familia política: “Es un gran chavo, una buena persona, un hombre de valores, su familia es increíble, me han tratado bien desde el día uno. Tiene unos papás maravillosos, una hermana y estoy segura de que mi bebé va a caer en las mejores manos por parte de su familia paterna, con esos abuelos a todo dar, esa tía tan buena gente”. En esa charla Andy confesó que viven una relación a distancia: “Él vive en Acapulco y yo acá, en la Ciudad de México. Por eso él viene y yo voy los fines de semana. Así estamos por el momento. Mi trabajo está acá, el suyo allá. Desde que empezamos la relación siempre lo tuvimos claro. Obviamente queremos formar una familia, queremos dar ese paso, estamos viendo cómo ponernos de acuerdo porque yo amo mi carrera y esa la tengo aquí”, explicó

Además del papá de su bebé, en su primer baby shower, Andrea estuvo cobijada por su familia. En las imágenes que compartió destaca la presencia de su papá y de sus hermanas, además de su tía, la productora de Hoy, Andrea Rodríguez quien ha jugado un papel muy importante en la vida de Andy desde el lamentable fallecimiento de su mamá, Magda Rodríguez: “Le quiero agradecer al papá, a Marquiño, mejor papá no puede tener, a mi tía, que ha sido mi mamá desde que no está Magda, a mis niñas, Pau, Nati, a mis hermanas, a mi papá que es mi mejor amigo, a la familia de Marco a todos ustedes, los amo mucho y me encanta compartir esta noticia con ustedes. Estoy muy emocionada”, comentó en junio pasado durante el matutino, cuando hizo público su embarazo.

Desde que Andrea hizo público su embarazo ha estado compartiendo varios detalles de esta etapa, en el matutino y también a través de sus redes sociales donde hace unas semanas posteó una foto del ultrasonido de su bebé con un emotivo texto: “Cuando Magda murió, un año después, me vino este deseo, no fue la presión del reloj biológico, porque a mis 35 años todavía me sentía a tiempo, pero sí un llamado. Un día me levanté con un enorme grito que venía de dentro, quiero ser mamá, lo puse en un mapa mental, tampoco pensaba obsesionarme con la idea, pero estaba feliz de que sabía que era lo que deseaba y no sentía que la voz que gobernaba era la del miedo, sino la del amor. A los tres meses de saber mi deseo y escuchar la voz que venía del amor, cual varita mágica, se cumplió”, publicó.

La noticia que sorprendió al elenco de Hoy

Al inicio del verano, Andrea dio a conocer que estaba embarazada durante el programa producido por su tía quien preparó para los conductores una sorpresa. En aquella ocasión, Galilea repartió a sus compañeros unas paletas de hielo con la leyenda: “Vas a ser tío”. De primer momento, algunos miembros del elenco pensaron que se trataba de Paul Stanley; sin embargo, Andrea admitió muy emocionada su embarazo: “Tenía muchísimas ganas de contarles, son mi familia, los quiero, al público de Hoy también. Con ustedes he compartido todos los momentos, los malos y este que es el mejor momento de mi vida, voy a ser mamá, siempre he querido ser mamá, le agradezco mucho a Dios, le agradezco que desde el cielo sé que me lo mandó y sé que Magdita quiere regresar”, comentó en aquella ocasión.