El emotivo mensaje de Ludwika Paleta a Osvaldo Benavides

Después de 35 días de filmación en las espectaculares playas de Oaxaca, México, Ludwika Paleta y el resto del elenco de la cinta Noche de Bodas se despidieron de este proyecto tan importante en la carrera de Osvaldo Benavides quien, con este trabajo, realizó su debut como director. En medio del luto que embarga a la producción de esta historia, luego de la muerte de un actor extra y la desaparición de un incidente ocurrido durante uno de sus días de descanso en una visita a una playa de la región, Ludwika se despidió de este trabajo con un mensaje dedicado a su cómplice y mejor amigo en el medio a quien agradeció por haber escrito para ella este personaje de desempeñó guiada precisamente por él.

Con un álbum de imágenes captadas por Rosaura Bichir, hija de Odiseo, quien también forma parte del elenco de esta cinta, Ludwika le escribió a Osvaldo: “Hoy queda terminado un proyecto que llevaba 10 años soñando e imaginando. Una historia que Osvaldo escribió para nosotros y lo hizo realidad. Se me llena el corazón de orgullo por ser testigo de tu constancia, tu pasión, tu dedicación y tu talento. Se me cae la baba de ver en lo que te has convertido sensible, amoroso, apasionado, disciplinado, paciente y un montón de cosas bonitas que la gente que estuvo en este proyecto conoció de muy cerquita. Tú reuniste a este equipo generoso de personas talentosas que, como dijiste, tenían que formar parte de esta historia”, se lee en la primera parte del mensaje.

Ludwika continuó resaltando el gran trabajo de dirección que realizó durante toda la filmación: Tu liderazgo y tu guía convirtieron este proyecto en uno de esos que se quedan para siempre en el corazón. Gracias Os por ser mi hermano, mi amigo, mi compañero de buenas y malas y mi confidente. Te amo. Esperen pronto esta película linda que hicimos con mucho amor”, publicó en la parte final. Conmovido por las palabras de su mejor amiga, Osvaldo respondió: “Ya chillé. Te adoro Mika. Este logro es tan tuyo como mío. Qué regalo de la vida crecer juntos y compartir tantas travesuras”. La amistad entre los actores también provocó la reacción de Grettell quien les escribió: “Los adoro muero de amor me urge verla ya”.

El mismo gesto que Ludwika tuvo con Osvaldo al finalizar el rodaje, lo tuvo él con ella al inicio de la filmación. Con una imagen de una de sus primeras escenas juntos, el director de la cinta le escribió a la actriz: “Tantos años de amistad, complicidad, amor y ahora Noche de Bodas”, se lee como descripción de una instantánea en la que aparecen fundidos en un abrazo. Durante la mayoría del tiempo que Ludwika estuvo en Oaxaca trabajando contó con la compañía de sus hijos Bárbara y Sebastián, además de su esposo, Emiliano Salinas, quien apareció en varias historias de la actriz compartiendo con ella y con sus hijos en este paraíso natural que recibió a la familia con los brazos abiertos.

La producción se viste de luto

Sólo dos días ante de terminar la filmación de esta cinta, la producción se vistió de luto tras el lamentable fallecimiento de uno de sus actores extras y de la desaparición de otro, de acuerdo con el comunicado que compartió ayer Osvaldo Benavides, la tragedia ocurrió en el descanso del elenco: “Tres de nuestros colegas, pertenecientes al elenco de extras, decidieron aprovechar su día libre para visitar una playa donde, momentos después, debido al fuerte oleaje que imperaba en la zona, les imposibilitó salir del más por sus propios medios, desencadenando el terrible suceso donde uno de ellos perdiera la vida; mientras que otro, al momento, se encuentra desaparecido”, se lee en el documento emitido por la productora Traziende Fims quien también informó que el tercer involucrado se encuentra a salvo.