Victoria Ruffo desea pronta recuperación a Eugenio Derbez: ‘Es el papá de mi hijo que es lo importante’

A casi dos meses de que Eugenio Derbez sufrió una fuerte caída que le provocó una fuerte lesión en el hombro y que lo ha mantenido todo este tiempo en cama, Victoria Ruffo, mamá de su hijo José Eduardo, habló con la prensa sobre los buenos deseos y oraciones que realizó por la recuperación del comediante a pesar de que entre ellos no existe una relación cercana. Sincera, Victoria le confesó que han quedado en el pasado las diferencias, pero puntualizó que no tienen comunicación entre ellos: “La vida se va en un ratito, entonces, para qué guardas tantas cosas, pero de eso a que a una reconciliación, no”, comentó a las cámaras de Ventaneando.

Aunque descarta que a partir de esto surja una amistad entre ellos, sí reconoció que le preocupa la salud de Eugenio, porque forma parte de la vida de su primogénito: “Somos seres humanos y tenemos que echarnos la mano, de alguna manera y por supuesto nunca desearle daño a nadie, ni mal, es el papá de mi hijo y eso es lo más importante”, detalló. La protagonista de Corona de Lágrimas se mostró muy divertida cuando la prensa la cuestionó sobre cuál sería su reacción cuando tengan que convivir en un evento familiar, por ejemplo, el día en que su hijo se case: “Ahí sí (nos tendremos que ver), pero nada más ahí, él en su mesa y yo en la mía”. Por último, Victoria reiteró que su hijo está muy al pendiente de la salud del cineasta: “José Eduardo está al entendido de qué tiene su papá”, dijo.

Victoria le contó a la prensa que, como Eugenio, también ha experimentado con juegos de realidad virtual y tras el accidente del papá de su hijo José Eduardo, decidió no adquirir uno: “A mí una vez me pusieron ese aparato y la sensación es horrorosa, yo estaba pegada a una pared, pero petrificada, porque decía: ‘Si me muevo me voy a caer al precipicio’, mis hijos estaban muertos de la risa y Anuar me jalaba y yo decía: ‘No, no porque me voy a matar’, entonces imagínate, sientes que es verdad y pierdes la noción del espacio en el que estás. Fíjate que yo me quería comprar uno de esos para distraerme de la novela, en el camerino, después de esto dije no”, detalló.

Hace unas semanas, José Eduardo Derbez fue cuestionado por la prensa sobre la preocupación que mostró ante la crisis de salud de su papá: “Mi mamá siempre ha sido una excelente persona y nunca le ha deseado el mal a nadie, cuando se enteró de lo de mi papá, me preguntó cómo estaba y le contesté que bien. Es una mujer que ha estado al pendiente, porque mi papá forma parte de mi vida, no por otra cosa, ellos ni siquiera tienen contacto”. El joven actor consideró que las oraciones de su mamá fueron un guiño que dejan al descubierto su personalidad: “Es un gesto muy bonito, maduro, responsable y normal”.

Alessandra, agradecida por las oraciones de Victoria

Las plegarías que Victoria Ruffo hizo por la salud de Eugenio fueron del conocimiento de toda la familia, incluida Alessandra Rosaldo quien, durante uno de sus últimos encuentros con la prensa aprovechó para agradecerle a la actriz y al resto de las personas que oraron la recuperación de su esposo: “Eso es hermosísimo y se lo agradezco profundamente, porque hemos sentido el poder de la oración, de la Victoria y de los millones de personas que han estado en oración por su recuperación. Y al final del día somos familia, es la madre de José Eduardo, todos de alguna forma estamos ligados, estamos unidos y eso me da mucho gusto”, comentó la vocalista de Sentidos Opuestos al programa comandado por Pati Chapoy.