Humberto Zurita revela cuál fue la reacción de sus hijos a su romance con Stephanie Salas

El romance entre Stephanie Salas y Humberto Zurita marcha viento en popa. Ahora que la pareja decidió compartir públicamente que están enamorados, la prensa se ha mostrado curiosa por conocer más detalles de cómo va su noviazgo. Luego de que el actor el confesara a Pati Chapoy cómo se dio el flechazo con la intérprete de Ave María, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación durante la conferencia en la que presentó la puesta en escena Papito Querido, con la que se presentará próximamente en Torreón y otras ciudades del norte de la República. Como era de esperarse, el actor fue cuestionado sobre la relación con la cantante y sobre cómo reaccionaron sus hijos, Sebastián y Emiliano, a este romance.

Antes de comenzar a hablar sobre su vida personal, Humberto compartió la gran lección que le enseñó su fallecida esposa, Christian Bach: “La vida sin amor no tiene sentido”. Luego, el actor habló de las cualidades de Stephanie que lo enamoraron: “Es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra, es muy culta, a mí me encantan las mujeres inteligentes”, le confesó a la prensa. El actor también compartió cómo reaccionaron sus hijos al saber que estaba saliendo con la cantante: “Con el cariño y el respeto que me tienen, ellos me quieren ver feliz, me quieren ver contento y ustedes lo vieron, ya no es secreto nada”, reveló a las cámaras del programa De Primera Mano.

Zurita también habló de cómo fue el primer encuentro de sus hijos con Stephanie y sus hijas, Michelle y Camila, quienes se convirtieron en las invitadas especiales al cumpleaños número 68 de Humberto a inicios de septiembre: “Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: ‘Oye voy a llevar a Stephanie’ y me dijo: ‘Cómo pa, ¿estás saliendo con Stephanie?’, le dije: ‘Sí, estoy saliendo con ella’, pues tráetela, me dijo. Después le comenté: ‘Oye voy a llevar a Camila y también va Michelle’ y me dijo: ‘Bueno, tráete a mis dos hermanas’”, dijo en tono de broma. Humberto compartió que es precisamente la expansión de su familia lo que llamó la atención de su primogénito: “Me dice (Sebastián): ‘No sé si estoy preparado para tener dos medias hermanas, pero tráetelas, papá’”, contó.

Aprovechando las cámaras, Humberto destacó la labor de mamá que ha hecho Stephanie con sus hijas: “Nada más más de ver a sus hijas dice: ‘Ese es el resultado de su vida’, lo demás no importa, su pasado y mi pasado, no importa lo que hayamos vivido. A mí lo que me encanta hoy es ver a Mich, que la conozco desde niñita y a Camila, que yo no sabía que tenía otra hija, me encantan las dos, son unas niñas preciosas, por supuesto que mis hijos son primero que cualquier”, detalló Zurita. El actor aseguró que, aunque tenía mucho tiempo que no veía a la primogénita de Salas y a su hija menor no la conocía, han hecho un gran click: “Yo a Mich la conozco desde niña, no la había vuelto a ver en mi vida, me llevo estupendamente bien con ella y también con Camila, me llevo de maravilla con las dos, son preciosas y bien educadas, eso me hace valorar mucho a la persona que es Stephanie, una buena madre, merece un buen padre”, añadió.

Una pareja respetuosa de su pasado

Humberto resaltó que la relación con Stephanie se dio gracias a la madurez que les ha dado a ambos la experiencia. En ese sentido, el actor también se animó a responder si tiene alguna relación de amistad con Luis Miguel, expareja de Salas y papá de Michelle, a lo que dijo: “Hace más de 30 años que Luis Miguel pasó por esa vida, no sé por qué siguen nombrándolo, con todo mi respeto. Luis Miguel es El Sol de México y es para mí es un gran representante de Latinoamérica y de México, sobre todo, es muy grande Luis Miguel y he tenido la fortuna de verlo tres veces en mi vida, nunca lo he visto junto a esa familia. No tengo relación con Luis Miguel, luego nos encontrábamos en la laguna donde tenemos lanchas, pero no, yo no tengo una relación con él”, puntualizó.