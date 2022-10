Humberto Zurita confiesa cómo comenzó su romance con Stephanie Salas: ‘Estamos en una luna de miel’

Después de un par de meses jugando al despiste, por fin, Humberto Zurita y Stephanie Salas han querido admitir públicamente que entre ellos dos hay algo más que una amistad. Aunque habían estado siendo muy reservados a la hora de compartir detalles de su relación, el actor se abrió de capa con Pati Chapoy y le confesó cómo fue que se dio su relación con la cantante a quien conoce desde hace años. Según narró, durante muchos años la hija de Sylvia Pasquel fue amiga de la familia; sin embargo, recientemente, sus charlas de amigos les permitió mirarse con otros ojos y fueron flechados por Cupido: “Yo estoy feliz, yo creo que en el amor no existen edades, ese tiempo y la vida es como el agua de un río, una vez que pasa, no vuelve a pasar, entonces hay que tomarla, porque la vida es muy corta”, explicó.

Tras hablar de la puesta en escena Papito Querido, donde dará lecciones de actuación caracterizándose como una mujer, Humberto se sinceró con la titular de Ventaneando, cuando le preguntó cómo surgió el romance entre él y la nieta de Silvia Pinal: “Fíjate Patricia que yo tengo mucho tiempo de conocer a Stephanie, mucho -contigo es con la primera que estoy hablando así-, pero bueno, porque hizo conmigo El Protagonista, que fue buenísima, y también una comedia dramática, hace veintitantos años, era una niña, nunca la vi yo como algo más”, explicó. Humberto dio a conocer que Stephanie tenía una gran amistad con su fallecida esposa, Christian Bach: “La llamó en varios trabajos nuestros, El Candidato, creo que en La calle de las novias y siempre tuvimos una amistad”, agregó.

A partir de ahí la cercanía entre las familias fue una constante: “Ella iba con Mich, su hija, iba mucho a nuestras fiestas de cumpleaños de Sebastián a las piñatas y yo no sabía, pero ahora me cuenta que Christian iba mucho a las fiestas de ella. Ellas tenían una gran amistad y yo siempre la he querido mucho y ahora la quiero más”, admitió. Cuando Pati lo cuestionó cómo fue que la comenzó a ver con otros ojos, más sincero que nunca, Humberto dijo: “Esas cosas se dan, es muy interesante tu pregunta, porque no sabe uno cómo es que pasa. Yo tengo amigas, muchas amigas con las que salía a comer o cenar, pero lo que me pasó a mí con ella es que empezamos a platicar, curiosamente, de esa vida pasada nuestra”, añadió. Humberto también recordó divertido cómo le decía Michelle Salas cuando era niña: “La conocí muy chiquita, me gritaba: ‘Hebeto feo, Hebeto grosero’, porque yo la trataba mal en la obra de teatro”.

Fue justo el papel de mamá de Stephanie la que llamó la atención del actor: “Yo un día le dije: ‘Tu valor como mujer está en tus hijas’. El valor de las madres y de los padres está en nuestros hijos. Cuando tú ves a Mich y Camila, son dos niñas preciosas, hermosas, que hablan idiomas, muy bien educadas y eso es el reflejo de ella y eso me empezó a interesar mucho de ella y el cariño que le tengo de años”, detalló. Chapoy también lo cuestionó sobre el viaje que hicieron las familias a el Valle de Guadalupe, una visita en la que él acudió con sus hijos y ella también: ‘¿Fue la luna de miel?’, le preguntó Pati a lo que risueño contestó: “No hay luna de miel”, para luego puntualizar: “Estamos en una luna de miel”. El actor aprovechó para revelar por qué eligieron ese destino como su primer viaje juntos: “Yo la invité, porque mi hijo Sebastián hizo un grupo de amigos para ir al Valle de Guadalupe”, explicó.

La gran lección que le dejó Christian

Durante esta entrevista, Humberto habló de la gran enseñanza que le dejó la muerte de su esposo, Christian Bach: “Lo único que yo aprendí con la muerte de Christian y que me queda muy claro, es que un día nos vamos a morir y no sabemos cómo. Lo que más le aprendí a Christian es que la vida sin amor no tiene sentido”, explicó. El actor también entendió que lo único constante es el cambio, no sólo para él, sino para su familia: “Los que nos quedamos vivos debemos estar dispuesto a los cambios y es difícil, pero hay que hacerlo y quizá será más difícil para la gente que tú quieres, en este caso, para mis hijos, para sus hijas, pero así es”, dijo. Por último, Humberto recomendó al público: “Tienes que fluir en la vida como agua”.