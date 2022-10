Entre calabazas, Kai, Aislinn y Mauricio han comenzado a celebrar la temporada más divertida

A dos años de haber anunciado su separación, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann continúan siendo una familia cuando de crear recuerdo con su hija Kailani se trata. En ese sentido, aprovechando que la pequeña, de 4 años de edad, se encuentra en Los Ángeles, donde reside al lado de su mamá, los actores la llevaron a uno de los sitios preferidos de la niña: Disneyland, conocido como el lugar más feliz de la tierra. Con el objetivo de disfrutar la decoración y las atracciones especiales del otoño, los actores disfrutaron del Halloween Time, una celebración que compartieron con Marianna Burelli, mejor amiga y socia de Aislinn en Amai quien acudió en compañía de su esposo, Roberto Aguire y su hija Sienna.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Echando mano de la época de las calabazas, la familia posó en la Main Street U.S.A, en el parque de diversiones frente al gigante Mickey Jack-o-Lantern donde vimos a Kailani muy sonriente al lado de sus padres. Usando también este telón de fondo, Aislinn y Mauricio invitaron a posar a Marianna, Roberto y la pequeña Sienna quienes disfrutaron de la celebración favorita del otoño en Disneyland Resort, una festividad que permanecerá hasta el 31 de octubre. Mientras que la Plaza de la familia se vestirá de fiesta por el 1 y 2 de noviembre Día de los muertos en México. Fue este martes que Kailani y la pequeña Sienna compartieron con sus papás está divertida experiencia.

VER GALERÍA

En la imagen en la que posó Aislinn, Mauricio y Kailani vemos a los actores muy sonrientes abrazando a su pequeña quien aparece luciendo unas tradicionales orejas de Minnie Mouse en color negro. Para su visita a Disneyland además de este accesorio, Kai lució una sudadera con efecto tie-dye que combinó con una falda de tul naranja y tenis rosa, en esta imagen, se aprecia perfectamente lo mucho que ha crecido la Kailani quien, en febrero pasado, celebró su cumpleaños número 4, una fecha que como ha ocurrido desde que nació, festejó al lado de sus papás.

Un divorcio muy cordial

Desde que dieron a conocer que continuarían por caminos separados, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se han mantenido cercanos para educar juntos a Kailani, un papel que han desempeñado con maestría. Más sincera que nunca, en su más reciente episodio de La magia del caos donde habló con Michelle Renaud sobre el difícil proceso que fue su divorcio: “Yo fui muy feliz, mi relación sí funcionaba muy bien, era preciosa, aprendimos muchísimo y fue algo más inesperado, fue más bien de que empiezas a crecer para lados distintos, de que empiezas a abandonarte a ti mismo por complacer a otro y de que empiezas a crecer para otros lados y de repente pasa que tu visión y la mía ya no coinciden. No nos arrepentimos de absolutamente nada, fue maravilloso, hermoso, pero de repente, como que inesperado, sobre todo para mí, porque también hay que respetar al que toma la decisión”, explicó.

VER GALERÍA

Durante esta conversación, Aislinn reconoció que su divorcio fue uno de los episodios más complicados, pero también el más enriquecedor que ha tenido que enfrentar: “Es muy duro y ahí fue cuando me tocó un poquito confiar en la vida, confiar en qué me estaba pasando, porque yo bien me pude ir al lado de la víctima, sí claro que había problemas, pero en mi cabeza no era tan grave. El reto en mi caso fue decir tengo que soltar porque la vida y esta persona me lo está pidiendo, tengo que aceptar la situación como es y también tengo que respetar que en su cabeza ya no es. Tienes que fluir con eso, aceptar eso y ese fue el aprendizaje más increíble de mi vida, porque no era fácil, era como un rompecabezas”, detalló.