Alessandra Rosaldo sobre la recuperación de Eugenio Derbez: ‘Empieza a tener un poquito más de independencia’

A casi dos meses del incidente casero que le provocó una fuerte lesión en el hombro a Eugenio Derbez, su esposa, Alessandra Rosaldo, habló durante su último encuentro con la prensa sobre la recuperación del cineasta quien, en días pasados, fue captado abordando su vehículo. Según contó la vocalista de Sentidos Opuestos, Eugenio ha comenzado a salir para asistir a sus fisioterapias, una actividad que le ha permitido recobrar la movilidad, situación que le está ayudando mucho en su rehabilitación: “Su terapeuta es maravilloso, pero obviamente le empieza a mover el brazo, le empieza a hacer diferentes ejercicios, hay uno que hace con poleas, como para empezar a tener un poquito más de fuerza”, contó la cantante en entrevista con Ventaneando.

Alessandra contó que Eugenio poco a poco va recuperando las funciones del hombro, lo que le ha permitido hacer cosas que antes no podía: “Ya empezó la fisioterapia, cosa que lo tiene, por un lado, con muchos dolores nuevos, pero también muy motivado y emocionado, porque se empieza a mover y a notar cambios, empieza a tener un poquito más de independencia”, añadió. La cantante explicó por qué, al final, su esposo no necesitó una prótesis de hombro: “No, no, eso era en la cirugía, era una de las posibilidades que el doctor tenía ya preparada, pero la calidad de los huesos de Eugenio es extraordinaria y por eso pudo reconstruir, por eso es que trae 20 tornillos, sino le hubieran puesto una prótesis”, agregó.

Alessandra contó que durante este tiempo en casa, Eugenio ha estado lidiando con varios sentimientos encontrados, pero también ha estado disfrutando al máximo pasar tiempo en casa: “Claro que ha sido difícil enfrentar todo lo que sucedió, el golpe, la cirugía, los dolores, el alto a su vida y a su rutina, pero está feliz de estar en casa”. Aunque debería estar en reposo total, Eugenio ha aprovechado para ponerse al corriente con algunas cosas del trabajo que puede hacer sin esfuerzo físico: “Él ya tenía ganas de estar en casa, pero tampoco crean que está haciendo nada, obviamente ya se puso a ver mucho material que necesitaba ver, que no había visto, se está poniendo al corriente de muchos libretos que no había leído, está escribiendo, o sea, quito no está”, dijo.

Eugenio, el fan número uno de Alessandra

En medio de la convalecencia, Eugenio ha retomado poco a poco su actividad en redes sociales donde, esta tarde, utilizó una de sus historias para aplaudir la noticia del regreso musical de Sentidos Opuestos: “Soy tu mega fan. ¡Felicidades amor!”, escribió el cineasta quien compartió una entrevista de Alessandra para Televisa Espectáculos en la que dio detalles de sus próximos planes en la música: “Estoy feliz, estamos encantados, por esta nueva etapa, por este nuevo inicio de Sentidos Opuestos de la mano de Bobo Producciones estamos muy ilusionados para que este 2023 arranque con todo, estamos buscando temas nuevos, estamos planeando un concierto completamente nuevo, de verdad estamos súper ilusionados”.

A finales de septiembre, Alessandra Rosaldo reconoció que aunque ha sido difícil para Eugenio y para el resto de la familia atravesar esto, los ha unido más que nunca: “Este accidente tiene muchos por qué. Uno de los más bonitos ha sido percibir el cariño de la gente, otro ha sido lo mucho que nos ha fortalecido como familia a Aitana, a él y a mí”, explicó Alessandra en entrevista con Ventaneando. En esa conversación, la cantante admitió que acompañar a Eugenio en esta situación los ha fortalecido como pareja: “Hubo un momento en el que él dijo: ‘Mi mujer aquí sacrificándose’, para nada es un sacrificio, al contrario, esto nos ha hecho descubrirnos de una forma diferente, como pareja y por separado. Yo no sabía que puedo ser enfermera, ahora sé que puedo ser enfermera y no lo hago nada mal”, agregó.