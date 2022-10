Más sincera que nunca, Natalia Esperón aclara: ‘La gente piensa que Pepe me dejó por Eva’

Durante los años que Natalia Esperón decidió alejarse de la vida pública y dedicarse a su familia, muchas cosas se dijeron sobre ella; sin embargo, la actriz prefirió hacer oídos sordos y continuar sin dar réplica. Ahora que está de vuelta en las telenovelas en la producción de Salvador Mejía, Corazón Guerrero, la actriz ha decido romper el silencio y por primera ocasión aclarar algunos rumores que se generaron a su alrededor durante sus años de retiro. En una entrañable entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz abrió su corazón y como nunca habló de temas que que no había tocado de manera pública, como la pérdida de su hijo Sebastián, la depresión post-parto que enfrentó tras el nacimiento de sus hijos Marina y José Antonio, y sobre su divorcio con Pepe Bastón, papá de sus tres hijos.

Entre risas, Natalia reconoció que le parecía muy curioso leer rumores sobre ella, cuando la realidad era completamente otra: “Que me vean los chismes que decían: ‘El triste final de Natalia’”, reconoció. En ese sentido, la actriz quiso hacer hincapié en el matrimonio de su exesposo con la actriz de Hollywood, Eva Longoria, una unión que sucedió muchas años después de su divorcio, un punto que sí le pareció importante aclarar, porque en su separación no hubo terceras personas involucradas: “Otra cosa, la gente piensa que Pepe me dejó por Eva y no tiene nada que ver, si sacan la cuenta de mis hijos cuánto tienen, pues no, no tienen nada que ver. Lo ponen muchas veces como el malo”, explicó Natalia quien también puntualizó que sus hijos menores están por cumplir 19 años de edad y su divorcio se dio cuando ellos tenían apenas un año y medio de edad.

Natalia reconoció que probablemente su personalidad discreta, en ocasiones, abona a que este tipo de rumores tomen fuerza: “Muchas veces la falta de información va poniendo a la gente en un tema de: ‘yo voy con ella o yo con él’ y aquí no es de tomar partido de nada”. La actriz recordó que cuando Pepe Bastón comenzó a salir con Eva Longoria, fue mucho tiempo después de que su matrimonio con ella concluyera: “Él continuó su vida, pero en otra época, no tuvo nada que ver con nosotros, absolutamente nada y qué bueno aclararlo”, puntualizó. Aunque realmente estos señalamientos nunca la afectaron, porque son mentira, explicó por qué los aclara hasta ahora: “De repente no digo nada, porque, ¿para qué entro al juego? Yo creo que la gente debe saber la fuente y dónde tomarse en serio y dónde no, saber a qué revistas no se les da mucho la veracidad. Entonces mejor me quedo calladita y que cada quien tome su opinión”.

Natalia y Pepe, amigos incondicionales

A pesar de que la relación entre Natalia Esperón y Pepe Bastón llegó a su fin hace más de 17 años, como papás, su vínculo es inquebrantable, por esta razón decidieron construir una amistad que les permite criar a sus hijos en total armonía: “Lo más grande que me pudo dejar fueron mis hijos y un aprendizaje de vida brutal, como él aprendí muchísimas cosas y es un padre espectacular. Con mi familia también ha sido muy lindo, con mi familia siempre ha sido apoyador, es la relación que vas construyendo. Un divorcio no es un fracaso, Pepe y yo estuvimos juntos el tiempo que tuvimos que estar y empezamos a construir una relación de amistad, porque mis hijos se merecían tener una relación buena de papás”, explicó.

Aunque durante los últimos años ha preferido que los detalles de su vida privada se desarrollen en total hermetismo, detalló por qué decidió hablar por primera ocasión en esta sincera entrevista: “Me abrí de corazón, porque creo que la gente merece saber la verdad y aquí no hay drama”. La actriz también compartió cómo ha hecho para ir sanando las heridas del pasado: “Empecé a ir a terapia y sí me cambió la vida, empecé a reconciliarme conmigo a asumir que nunca nadie me hizo nada, a que no estoy de pleito con nadie a que las circunstancias que he pasado me han hecho la mujer que soy hoy, a hacerme responsable de mis decisiones”, le confesó la actriz a Mara Patricia Castañeda.