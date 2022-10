Sus mellizos, la mejor compañía de Ludwika Paleta en la filmación de su nueva película

Fue a mediados de septiembre cuando Ludwika Paleta comenzó las grabaciones de la que será su próxima película Noche de Bodas, una cinta en la que por primera ocasión trabaja bajo la dirección de uno de sus mejores amigos en el medio, Osvaldo Benavides, quien con este proyecto cumple uno de sus sueños más anhelados en su carrera. Debido que esta cinta tiene como escenario las espectaculares playas de Oaxaca, Ludwika no ha estado sola durante este rodaje, desde que comenzó la primera escena ha contado con la compañía, detrás de cámaras, de sus hijos Bárbara y Sebastián, los hijos menores de la actriz quienes, en mayo pasado, celebraron su cumpleaños número 5. Durante la filmación de esta película, el elenco ha aprovechado entre corte y corte para disfrutar de la playa tal como lo presumió la esposa de Emiliano Salinas en su cuenta de Instagram.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Desde que Bárbara y Sebastián nacieron, Ludwika Paleta ha sido muy cuidadosa y no ha revelado la identidad de los niños; sin embargo, siempre encuentra el ángulo ideal para compartir con sus seguidores imágenes en la que hace evidente cuánto han crecido sus mellizos. Así lo dejó ver este fin de semana que aprovechó un tiempo libre en la grabación para disfrutar de una jornada en alta mar al lado de los mellizos. Fue la propia actriz quien incluyó una foto de sus hijos en un álbum donde la vemos guapísima en traje de baño disfrutando bajo el sol: “Gratitud”, fue la palabra de Ludwika utilizó para titular esta publicación en la que, como hace mucho no lo hacía, mostró una foto en la que vimos lo grandes que están los niños.

VER GALERÍA

En la imagen, aparecen Bárbara y Sebastián, de espaldas, mirando hacía enfrente desde la proa de la embarcación que utilizaron para este recorrido por el mar. A través de su cuenta de Instagram, Ludwika también publicó que se encontraban en la playa Riscalillo, una de las zonas más espectaculares en Huatulco donde, Ludwika y su familia disfrutó de la oferta culinaria en uno de los restaurantes que están a las orillas del mar: “Aquí estamos con Héctor en su restaurante se llama El Coral, en Riscalillo, Huatulco, para que cuando venga no se lo pierdan, comimos delicioso y además nos invitó un mezcal delicioso”, comentó en una de sus historias la actriz quien aparece con uno de sus hijos en brazos, mientras habla de este lugar que la dejó con un gran sabor de boda.

Aunque en sus historias no apareció Emiliano Salinas, su esposo, en días pasado, Osvaldo Benavides, el director de este proyecto compartió una imagen en la que aparece al lado de todo el elenco de esta cinta donde, el esposo de la actriz y sus dos hijos también aparecen ya como parte del staff de este proyecto que tiene a todos los involucrados muy emocionados: “Trabajar con ustedes en esta película tan anhelada ha sido un gran regalo. Los quiero”, escribió recientemente Ludwika como descripción de una foto en la que aparece al lado de Osvaldo y de Marcela Guirado, otra de las actrices que brillará en esta cinta: “Qué emocionante es verte lograr esto y gracias siempre por hacerme parte Os. Te admito y te quiero montones”, le escribió la actriz hace unos días a Osvaldo Benavides por su incursión en la dirección.

VER GALERÍA

Una mamá muy presente

El año pasado, Ludwika Paleta ofreció una sincera entrevista a Mara Patricia Castañeda a quien le confesó lo mucho que cambió su dinámica familiar con la pandemia, una situación que la unió mucho con sus pequeño: “He aprendido mucho a disfrutar a mis hijos, cosa que, siempre los he disfrutado, pero esto de estar todo el tiempo con ellos y de apagar el celular y dejarlo a un lado y realmente escuchar las cosas que dicen y disfrutar todo lo que tienen para compartir sin estar con el celular en la mano o trabajando y estar en el Instagram, como en mil lugares, pero no estar en donde estás. No te digo que no fue difícil, pero ha sido una época de mucha reflexión y me ha venido muy bien conectarme nada más con los míos y saber que la gente que te busca realmente te busca porque quiere saber que estás bien y conectar con esa poquita gente”, explicó.