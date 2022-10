‘Yo también te amo’, Stephanie Salas le responde a Humberto Zurita

En las últimas semanas, los nombres de Stephanie Salas y Humberto Zurita han acaparado los titulares, luego de ser captados juntos a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, después de una visita al Valle de Guadalupe. A partir de ese momento, la cercanía de los actores se hizo evidente y los rumores de una posible relación no se hicieron esperar. Luego de días de estar siendo cuestionado por los medios sobre esta situación, Humberto Zurita le confesó en entrevista a Maxine Woodside que sí hay mucho cariño entre él y la intérprete de Ave María: “La amo y punto. ¡Listo!”, fue la declaración con la que el actor confirmó, de alguna manera, que entre él y Stephie, como le dijo de cariño, hay algo más que una amistad.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Después de que Humberto Zurita reconoció el amor que le tiene a la hija de Sylvia Pasquel, esta mañana, ella le respondió en redes sociales con un mensaje igual de cariñoso. Para hacer referencia a las declaraciones que hizo el actor en Todo para la mujer, Salas utilizó una foto de ella, en solitario sobre la que escribió: “Yo también te amo”. El dato curioso de esta publicación fue que agregó las iniciales del actor HZ. Hasta ese momento, no se entendía muy bien para quien era este mensaje hasta que el propio actor lo retomó en su cuenta de Instagram donde musicalizó la imagen con el tema Feeling Good de Nina Simone. Con este guiño, Humberto dejó claro el gran momento que está pasando con la también actriz.

VER GALERÍA

Aunque habían querido vivir esta cercanía alejados de los reflectores, todo parece indicar que están listos para compartir públicamente su cariño. Todo comenzó cuando Humberto admitió en entrevista con Andrea Chiarello, para el programa argentino Mamás felices, que sí estaba saliendo con Salas: “Solo te voy a decir que Stephie y yo estamos pasando un buen rato, estamos pasando un buen momento”. En esa charla, el actor no quiso entrar en detalles, pero reconoció que tienen una relación de mucha complicidad: “Tener una buena amiga, a un ser humano, y no quiero quitarle valor a lo que estoy viviendo con Stephanie, pero simplemente dejarlo en ese lugar en el que está ahora, con ese gran respeto y decir que me lo estoy pasando muy bien. Y yo a Stephanie la quiero mucho desde hace muchos años”, explicó.

La opinión de la mamá de Stephanie

Aunque Stephanie Salas ha preferido mantenerse alejada de las especulaciones y no ha hablado con la prensa sobre este tema, su mamá, Sylvia Pasquel sí habló sobre habló en entrevista con Ventaneando sobre la cercanía de su hija y el actor: “Conozco a Humberto de toda la vida, hemos trabajado infinidad de veces, conocí a Cristian, conozco a sus hijos, es un tipo sensacional, es un tipo culto, preparado, guapo, caballeroso respetuoso, la prueba está que tuvo una relación muy bonita con su esposa, siempre fue una relación, a ojos de todo, de respeto. Qué bueno que mi hija tenga a su lado a una persona como él, yo creo que ninguna mamá estaría a disgusto por tener ese yerno, ¿no?”, comentó la actriz quien, aunque en ese momento no quiso confirmar la relación sí se mostró muy contenta con la idea.

VER GALERÍA

Sylvia reconoció que, de ser cierto, harían una linda pareja: “Si es verdad que están juntos y hay una relación, qué bonito, porque mi hija también es una mujer maravillosa, guapa, entonces hacen una pareja muy bonita”. Cuando le preguntaron qué le parecieron las vacaciones que tomaron los Zurita y los Salas al Valle de Guadalupe, al que también asistieron las dos hijas de Stephanie, Michelle y Camila, Sylvia respondió divertida por qué no la convocaron: “No van a llevar a la chaperona”. El año pasado, durante una sincera entrevista con Mara Patricia Castañera, Humberto Zurita reveló cómo sería una relación con alguien tras el sensible fallecimiento de Christian Bach: “Esa persona debe entender que nuestro amor sería diferente, yo ya tuve hijos, yo ya conocí el amor afortunadamente, porque la vida sin amor no tiene sentido. Ahora me puedo divertir, me la puedo pasar bien y si me paparazzean, que me paparazzen”, reconoció.