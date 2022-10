En honor a su mamá, Minnie West le hizo una especial visita a la Virgen de Guadalupe en París

Ha pasado un mes desde que Minnie y Camila West despidieron a su mamá, Amparo Serrano y no hay un solo día que las jóvenes no la recuerden en Instagram, el espacio que las hijas de la empresaria han utilizado para compartir fotos, videos y emotivos mensajes con las que mantienen vivo su recuerdo. Manteniendo el espíritu creativo que aprendió de su mamá quien, en vida, le contó a Mara Patricia Castañeda que veía todo en caricatura, Minnie decidió hacerle un homenaje y aprovechando su estancia en París quiso hacer lo que hubiera hecho Amparín: realizar un dibujo de la Torre Eiffel, muy al estilo Distroller, marca con la que Serrano hizo historia gracias a Virgencita Plis, un diseño original de la Virgen de Guadalupe con el que alcanzó el éxito como empresaria.

A través de su cuenta de Instagram, Minnie compartió un álbum de fotos de su visita a París, ciudad que le regaló un espectacular arcoíris que la hizo recordar a su mamá: “Cuento de hadas. Siempre estás conmigo”, escribió como descripción de un álbum en el que compartió varias imágenes dedicadas a su mamá. Una de las más especiales fue en la que Minnie muestra la mini caricatura que hizo de la Torre Eiffel que realizó en un pequeño lienzo, mostrando que, como su mamá tiene mucho talento para dibujar. En otra instantánea, la actriz compartió una tarjeta de Distroller con el nombre Amparín impreso, un guiño completamente dedicado a su mamá con quien tenía una relación única.

Aprovechando su paso por París, Minnie visitó la Basílica del Sagrado Corazón donde encendió una vela en el altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. La actriz quiso que la luz dedicada a su mamá a los pies de la imagen mexicana. La actriz sabía que estando en París tenía que ir a ver a la Virgen, pues fue importantísima en la carrera de su mamá. En diciembre del 2020, Amparí habló con Mara Patricia Castañeda de su devoción hacia ella: “Yo soy súper Guadalupana, toda la vida hemos peregrinado en mi casa y siempre he tenido algo especial con ella”, confesó la empresaria quien en vida dio rienda suelta a su creatividad, no sólo en su empresa, sino en cada detalle de su vida.

En aquella ocasión, Amparín confesó que la Virgen de Guadalupe fue su gran madrina como empresaria: “Yo no sé hacer otra cosa que caricaturas, nunca hubiera podido hacer a la Virgen tal y cómo es, para mí todo es un mundo de caricaturas y cuando la hago me doy cuenta que es cuando me empieza a ir súper bien. Es una súper madrina que le debo todo”, reconoció. En aquella entrevista también reveló cuándo nació Vigencita Plis: “Me acuerdo que fue el bautizo de la hija de una amiga y me dijo: ‘Oye yo quiero que me hagas los platos’, ahí se prestaba mucho poner a la Virgen y ahí empezó. Siento que acerqué un poco a los niños”, explicó.

La mini versión de Amparo

Como su mamá, Minnie también acudió como invitada al programa de Youtube de Mara Patricia donde, contó la divertida historia de su nombre artístico y reveló que con mucho orgullo se llama igual que su mamá: “Todos piensan que no me gusta mi nombre, porque aparte mi mamá se la pasa diciendo que le da pena mi nombre, pero no es cierto: Mamá, no es cierto, no me da pena mi nombre. Yo pensaba que me llamaba Minnie, de verdad, porque ves que mi papá es gringo y tiene una tía que se llama Minnie y de chiquita todos me decían Mini y yo pensaba que me llamaba así, como la tía de mi papá que se escribe Minnie. En la escuela me decían Amparo West y yo: ‘No mi mamá es Amparo y mi abuela y mi bisabuela’, yo juraba que me llamaba Minnie hasta que en mi Primera Comunión el padre explicó: ‘Es la más chiquita de las Amparos’, entonces en mini Amparo, yo traumada, imagínate enterarte que te llamas de otra forma y esa es la verdadera historia de mi nombre. Ahora sí ya no me queda, si alguien me grita Amparo no me siento yo, pero no porque no me guste”, explicó la actriz.