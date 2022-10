Aislinn Derbez comparte la anécdota más divertida en su experiencia en Burning Man: ‘¡Me casé!’

Como parte de la tercera temporada de su podcast La magia del caos, Aislinn Derbez realizó un episodio especial en el que tuvo como invitados a sus hermanos, Michelle Aguilera y Vadhir Derbez, en el que contaron la gran experiencia que vivieron durante el festival Burning Man, un viaje a Nevada que les dejó grandes lecciones. En este capítulo, también participó Elianne quien fue la encargada de organizar esta inolvidable aventura en la que, Aislinn enfrentó y venció uno de sus miedos más recurrentes en la vida, socializar con extraños. Mostrando su lado más divertido, Aislinn le explicó a sus seguidores por qué invitó a su hermano Vadhir a este viaje: “Yo necesitaba quien armara las tiendas de campaña, necesitaba esta fuerza masculina que me protegiera del mal”, dijo en tono de broma.

Emocionada de poder compartir con su comunidad digital, Aislinn reconoció que estar en el desierto de Nevada por una semana fue algo indescriptible, sobre todo por el estilo de vida que se maneja durante el festival, un sentimiento que también experimentó Vadhir: “Ahí no está nada mal visto, entonces, todos empiezan a ser la mejor versión, más auténticos, nadie los juzga y eso hace que tú también te sueles y empieces en esta bolita de nieve en la que todos se dejan ser y es muy bonito”, explicó el hijo de Eugenio Derbez, mientras su hermana añadió: “Es un espacio seguro y libre para poder ser tu versión más loca, más auténtica, más real y donde te sientes libre”. Uno de los aspectos que más trabajó Aislinn fue el convivir con personas desconocidas: “Me estoy trayendo un poco ser más abierta socialmente, antes me daba miedo, porque siempre sentía que querían algo de mí y me daba miedo, inseguridad y ansiedad, de repente ya lo solté”, reconoció.

Durante Burning Man, Aislinn sintió tanta confianza que vivió una divertida experiencia: “¡Hasta se casó! Hasta con esposo terminó, imagínense”, reveló Vadhir provocando la emoción de todos en el podcast que, de inmediato recordaron al “marido” de la actriz en el festival, “Ah sí, ¡Me casé!”, reconoció Aislinn. “El hombre más guapo de todo Burning Man”, añadió su hermana Michelle, mientras su amiga recalcó: “Pero ni un beso le dio”. Ante la revelación de Vadhir, Aislinn decidió compartir está divertida anécdota: “Nadie está entendiendo a qué se están refiriendo, no están contando la historia bien. Yo les voy a contar la historia: Estábamos en una súper fiesta y todas vemos al hombre más guapo de todo Burning Man; de repente, ese hombre se me queda viendo así súper seductor, muy impresionante el joven. Me sentí halagada de que el hombre más guapo de Burning Man me estuviera tirando la onda de esa manera”, recordó.

Pero la cuestión no terminó en un intercambio de miradas, el joven se acercó a Aislinn para hacerle una propuesta: “Me dice: ‘¿Te quieres casar conmigo?' y yo dije: ‘¡Va, va, va!, ¿por qué no?’”. Aunque, de acuerdo con sus propias palabras, el hombre era muy apuesto, únicamente quedó en un coqueteó, una situación que en otro contexto no hubiera ocurrido, según explicó: “Ni siquiera nos dimos un beso y ellas me regañaron. Chavas, no me gusta darle besos a desconocidos, aunque estén guapos”. Aunque el festival le permitió sentir una libertad que antes no había experimentado, prefirió mantener su esencia: “Todas me juzgan porque perdí una gran oportunidad, pero la verdad me divertí mucho y no tengo por qué andar besando gente, pero la pasé bien siguiéndole la onda”. Lo curioso de la anécdota es que, un días después, Mich, su hermana, se encontró nuevamente con el joven: “Me vio y me dijo: '¿Dónde está mi esposa? No me acuerdo de su nombre, pero sé que me casé'”, recordó entre risas. Divertida, Aislinn confesó: “Mi ego estaba así: ‘Soy su esposa’”, aunque recordó que se mostró tímida ante la situación: “Muy rancherita, conservadora yo”.

La magia del Burning Man

En esta charla, Aislinn, Vadhir, Michelle y Elianne hablaron de lo místico que resulta este festival en el que está prohibido utilizar dinero y en el que todos los asistentes acuden para ayudar a los demás, ya sea regalando comida, bebida, masajes, peinados, cualquier cosa. La atmósfera de autenticidad que percibió en el festival le dejó una valiosa reflexión a Aislinn: “Ese nivel de libertad yo creo que nunca en mi vida lo había experimentado. Vivimos una etapa en el mundo donde está tan juzgado el equivocarse donde todos están pendientes en qué nos equivocamos y es tan triste y solamente crecemos cuando nos equivocamos. Quisiera llevarme a la vida real, que no me importe tanto el equivocarme, que no me importe tanto ser un poquito más loca, atrevida, sociable”, finalizó la actriz.