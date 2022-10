Ingrid Coronado revela por primera vez cómo se enteró del fallecimiento de Fer del Solar

A tres meses del sensible fallecimiento de Fernando del Solar, por primera ocasión, Ingrid Coronado, su exesposa y madre de sus dos hijos, se sinceró y en entrevista con Pati Chapoy durante la emisión de esta tarde de Ventaneando narró por primera ocasión cómo fue que se enteró de la muerte del argentino. La exGaribaldi reconoció que debido a la condición de salud con la que vivió Fernando durante más de una década, de alguna manera, sabía que existía la posibilidad de enfrentar una situación así; sin embargo, cuando ocurrió le resultó muy retador comunicárselo a sus hijos: “Es un momento que yo había temido a lo largo de 10 años y uno no se imagina lo que va a pasar cuando llega ese momento”, narró.

Ingrid contó que fue Pato Borghetti, un amigo muy cercano a Fernando, quien le escribió para confirmar la noticia: “Estaba transmitiendo mi programa de radio Ingrid y Tamara, de pronto recibo un mensaje de Pato Borghetti que me dice: ‘Oye, ¿es cierta esta noticia?’, yo le dije: ‘¿De qué me hablas, estoy trabajando?’ y me dice: ‘Es que me urge hablar contigo. En cuanto termines márcame, porque esto realmente es urgente’. Faltaban unos minutitos para que terminara, yo la verdad no sabía por dónde podía venir la noticia y cuando escuché lo que me dijo, le dije: ‘Eso lo han inventado 20 mil veces, no es algo nuevo’ y me dice: ‘No, en esta ocasión puedo decirte que siento que sí es verdad’”, recordó la conductora.

Tras la primera información que tuvo, Ingrid decidió llamar al mejor amigo de Fernando para tener más certidumbre: “Le hablé a Rodrigo Cachero para preguntarle y me confirmó la triste noticia”. Después de enterarse de la muerte de Fernando, Ingrid comenzó a pensar cómo se lo debía comunicar a sus hijos: “De camino hice una videoconferencia con una Tanatóloga que me recomendaron y ella me dijo cuáles eran los pasos a seguir y creo que eso ayudó muchísimo a que no les causara más daño”. Una vez que supo cómo abordar este tema, Ingrid se dirigió al colegio de su hijo Luciano por una razón muy importante: “El que más me preocupó era Luciano, porque él tiene celular. En ese momento hablé a la escuela para decirles que iba a ir por él y empecé a angustiarme mucho, porque de camino a mí ya me estaban llegando muchos mensajes”, añadió.

Antes de llegar al colegio de Luciano, Ingrid pasó por su hijo mayor quien se convirtió en su principal apoyo en ese momento: “Fui por Emiliano a su trabajo, para que me acompañara a darle la noticia, pedí que me prestaran una oficinita a su escuela y ahí le dimos la noticia”. Una vez que se lo dijo a su hijo mayor, Ingrid regresó a casa, donde se encontraba Paolo tomando clases en línea para, entre todos, decírselo: “Ya cuando llegamos a la casa, los 3 le dimos la noticia a Paolo y fue un momento sumamente duro, difícil. Hoy por hoy puedo decir que estoy más orgullosa que nunca de mis niños, porque tienen una fortaleza interior realmente admirable, son niños que tienen la mejor actitud, están echados para delante, están dispuestos a disfrutar la vida a pesar de que para ellos no ha sido fácil, eso nos da una buena lección a los demás”, platicó.

Ingrid reconoció que aunque fue una situación muy complicada, en todo momento supo que la prioridad eran los sentimientos de sus hijos quienes son lo más importante de su vida: “Su mamá siempre estará para ellos, son mis grandes amores, cuando a mí me preguntan ¿cómo estoy?, lo primero que pienso es en ¿cómo están mis hijos?”. A pesar de las adversidades, Ingrid es una mujer que ha sabido reponerse, por esta razón, cree que sus hijos han aprendido a manejar sus propias batallas: “Me siento muy orgullosa porque, si mis hijos han visto cómo a través de los años he salido delante de las adversidades, pues es algo que de alguna manera han ido absorbiendo, han ido aprendiendo y cuando ellos han tenido que enfrentarse a situaciones difíciles, tienen la madurez y las herramientas de emocionales para poder salir”.