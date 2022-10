¿Dónde permanecerá Pablo Lyle hasta ser sentenciado?

Luego de dos semanas de juicio, la tarde de este 04 de octubre, Pablo Lyle por fin conoció el fallo del jurado sobre su caso. Tras dar a conocer que el actor fue declarado culpable por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, la jueza Marisa Tinkler Mendez ordenó poner al mexicano bajo custodia hasta que se le notifique su sentencia, el próximo 26 de octubre. Mientras su defensa solicitó que pudiera esperar el veredicto final en arresto domiciliario, donde ha estado desde 2019 que comenzó el proceso legal, la Fiscalía pidió que el actor permaneciera en una prisión federal hasta ese momento. Tras escuchar los alegatos de ambas partes, la jueza decidió que Lyle espere su sentencia en una cárcel local del condado de Miami Dade donde pasó su primera noche.

Aunque la jueza consideró que el actor no representa un peligro para la sociedad, no accedió a que regresara a la prisión domiciliaria, en su lugar, lo puso a disposición de las autoridades judiciales del condado que lo llevaron a un edificio continuo a la corte para ser procesado. Tras ser fichado nuevamente, el mexicano fue transferido al Centro Correccional de El Doral, ubicado cerca del aeropuerto de Miami. Tal como lo enfatizó la jueza, el mexicano no ameritó ser trasladado a una prisión federal, por lo que permanecerá en este sitio hasta que se le notifique su sentencia. Cabe destacar que la jueza emitirá en dos semanas la pre-sentencia, pues a partir de que se dé a conocer su decisión, la defensa tiene un plazo para apelar el fallo.

Con el objetivo de explicar cuál sería el proceso legal que iniciaría para Pablo, tras conocer el veredicto del jurado, la reconocida abogada penalista Sandra Hoyos, explicó para las cámaras de Telemundo qué va a suceder en el proceso del mexicano: “Ya que el jurado fue liberado, lo que estamos viendo es el pedido de la Fiscalía de que Pablo Lyle sea encarcelado inmediatamente, justo cuando la defensa del actor pidió que lo dejen en libertad hasta que llegue el reporte de sentencia que va a ocurrir en la semana del 26 de octubre. Ese es un reporte que prepara la persona que determina cuántos años debe de llevar de sentencia según el cargo, ya dijeron que el mínimo es de 9.6 y 15 años la máxima”, explicó la abogada en entrevista para el programa Al Rojo Vivo.

Ayer por la tarde, antes de abandonar la sala de la corte donde se leyó el veredicto del jurado, Pablo Lyle fue esposado y se le tomaron las huellas digitales antes de ser trasladado a otra parte del edificio donde se registró el inicio de su proceso. El mexicano tuvo la oportunidad de despedirse de su familia que acudió a la audiencia resolutoria. Sin duda, uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando besó y abrazó a Ana Araujo, su esposa y madre de sus hijos quien hace unos días confirmó frente a la corte que sigue casada con el actor. También lo vimos fundirse en un abrazo con Lukas Delfino, esposo de su hermana, quien iba manejando el día que ocurrió el incidente vial con Juan Ricardo Hernández quien, lamentablemente, perdió la vida días después.

¿Qué significa la pre-sentencia?

Si bien Pablo Lyle ya fue declarado culpable por el jurado, tras dar su veredicto, el caso pasó a manos de la jueza quien será la encargada de determinar cuántos años debería pasar en prisión por el delito por el que fue enjuiciado; sin embargo, este fallo no es el definitivo. Se ha dado a conocer que, de acuerdo a las leyes del condado de Miami Dade, una vez que el reporte de pre-sentencia será notificado al actor (en tres semanas) su defensa podría iniciar un proceso de apelación, lo que tomaría un par de semanas más. De existir una apelación, comenzaría otro plazo para que la jueza emita la sentencia definitiva lo que podría ocurrir en aproximadamente mes y medio a partir de ahora. Es importante destacar que una vez sentenciado, Pablo podría ser trasladado a una prisión en cualquier estado, así que podría no cumplir su condena en Miami.