San Miguel de Allende, el destino de Eiza González en su visita a México

Aprovechando su estancia en México, donde se encuentra grabando la serie La Máquina, proyecto en el que compartirá créditos con Gael García y Diego Luna, Eiza González ha utilizado su tiempo libre para disfrutar al máximo de su familia, sobre todo de su mamá, Glenda Reyna, con quien este fin de semana viajó a San Miguel de Allende. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió varias imágenes de su paso por Guanajuato donde la vimos posar con el pintoresco telón de fondo que ofrece la ciudad, además de presumir la riqueza gastronómica de la región y las artesanías que se venden en el lugar.

A más de una década de haberse mudado a Hollywood a buscar el sueño americano en la actuación, Eiza lleva más presente que nunca sus raíces y por esta razón cada que pisa nuestro país se encarga de compartir con sus más de 7 millones de seguidores en Instagram la belleza cultural de México, tal como lo hizo este fin de semana que usó a San Miguel de Allende como fondo para sus fotos más especiales. Pero Eiza no acudió a esta escapada sola, lo hizo de la mano de su mamá, Glenda Reyna quien llevó a este paseo a Rusky, el husky siberiano que se convirtió en el mejor compañero de ambas en esta aventura: “Te amo México”, escribió la actriz sobre una foto en la que presumió su talento como fotógrafa al captar los rincones más especiales de la ciudad del bajío.

Eiza compartió varias imágenes, de ella y de su mamá disfrutando de este lugar que hace mucho tiempo no visitaba por motivos de trabajo. Desde su llegada, la actriz ha estado compartiendo con su comunidad virtual alrededor del mundo varias curiosidades de nuestro país, como la michelada, una bebida que degustó en cuanto pisó territorio nacional: “Solo en México”, escribió hace un par de semanas en su cuenta de Instagram donde publicó una foto en la que aparece con esta bebida preparada con cerveza y una mezcla de salsas. Además de la comida a Eiza le tocó estar aquí durante el sismo del pasado 19 de septiembre, una experiencia que compartió en redes donde dio a conocer que se encontraba bien, pero que sí se había asustado: “Estuvo muy fuerte, espero que todos estén muy bien y estén a salvo”, comentó en una de sus historias.

A pesar del susto, Eiza se encuentra muy contenta de poder regresar a nuestro país a trabajar en La Máquina, un proyecto que también trajo de regreso a casa a Gael García Bernal y a Diego Luna. Los tres han estado viajando a la Ciudad de México pues, debido a su apretada agenda de trabajo, han dividido su tiempo entre nuestro país y el extranjero. Apenas hace unas semanas vimos a Los Charolastras como presentadores de los Emmy, para días después, arribar a nuestro país para cumplir con los llamados de esta serie que tiene muy emocionado a todo el elenco: “¡Feliz de contar esta historia con estos dos! Y filmar en mi país”, publicó Eiza a inicios de septiembre cuando se dio a conocer el arranque de esta producción de Hulu

Orgullosa de representar a México en el mundo

En marzo pasado, como parte del estreno de Ambulance, Eiza habló en entrevista con el programa Hoy de cómo ha sido conquistar Hollywood: “El poder estar logrando y haciendo las cosas que siempre soñé. Me siento muy orgullosa de hacer personajes interpretados por una mujer mexicana”. En esta conversación, la actriz reveló que durante su estancia en la meca del cine, nunca ha percibido que la traten distinto por su nacionalidad: “Las oportunidades no son tan consistentes como lo son para ellos, pero no hay un trato distinto, yo nunca he llegado a un set y he sentido que me traten diferente, nunca lo he sentido y es una bendición, habla de que nosotros nos tenemos que sentir como iguales todo el tiempo y espero que se sientan orgulloso de tener a una mexicana al centro de una mexicana de Michael Bay”, finalizó.