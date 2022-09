Toño Mauri anuncia que ha dado nuevamente positivo a Covid

Tras el complicado episodio que vivió en el verano del 2020, luego de presentar complicaciones por Covid-19, una situación que lo mantuvo 8 meses en el hospital, de los cuales estuvo 4 en coma inducido, y por la cual requirió un doble trasplante de pulmón, Toño Mauri dio a conocer que nuevamente ha dado positivo. A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió con sus seguidores que está enfrentando una vez más al virus, por lo que pidió a sus seguidores no bajar la guardia y continuar cuidándose. Aunque no ha dado más detalles de cómo se encuentra de salud, compartió una imagen en la que aparece mostrando su prueba, además quiso agradecer a su familia por estar siempre para él.

Para sorpresa de sus más de 50 mil seguidores, Toño Mauri compartió esta mañana que, por segunda ocasión, está enfrentando al virus: “Otra vez Covid. Por favor no bajen la guardia. No se confíen. Yo con mis 4 vacunas y refuerzos y me volvió a dar. Gracias a Dios no me suelta y está conmigo en todo momento. A mis doctores, mi familia y amigos que estén pendientes de mí todo el tiempo. Gracias mi Carla, Carlita, Toño y Pablo por cuidarme. Los quiero mucho”, se lee en su feed al lado de una imagen en la que aparece acostado mostrando la prueba PCR positiva.

La noticia del nuevo contagio provocó la reacción de varias celebridades que le mostraron su apoyo entre ellos Lili Estefan, Yordi Rosado, El Burro Van Rankin y Ana Brenda Contreras que le enviaron sus buenos deseos para superar nuevamente el virus. En junio pasado, el actor enfrentó nuevamente un problema de salud al llegar de emergencia al hospital debido a una obstrucción intestinal, una situación que, aunque fue de cuidado, no se vio comprometida la salud de sus pulmones: “28 de junio. Salida del hospital, Gracias Dios por otro milagro y por no soltarme”, “Gracias Toño, Carlita, Pablo y Angélica por no dejarme caer”, confesó el actor.

Hace un par de meses, Toño Mauri abrió su corazón en entrevista con Yordi Rosado, en una charla en la que confesó que su crisis de salud fue uno de los capítulos más complicados de su vida: “Fue una experiencia muy fuerte, nosotros en familia nos contagiamos todos al mismo tiempo, mis hijos, Carla y yo, todos los que vivimos en esta casa al mismo tiempo. Al que le pegó con tanta fuerza fue a mí”. En aquella conversación, Toño recordó cómo fue que terminó el hospital por el Covid: “Yo me iba complicando, decía: ‘Yo no me siento bien’, pero todavía estaba en el proceso de que empezaba. Yo me tardé en irme al hospital, si me hubiera ido antes, quizá hubiera habido otras cosas. Llegué a urgencias, me llevó Toño y Carla, ni me despedí ni nada porque dije, voy a entrar y en una hora salgo o mañana a más tardar”, reconoció.

Toño recordó cómo fue que, en cuestión de horas, su situación se complicó: “Fue un proceso muy rápido, pero no te da tiempo de hablar con mi esposa y mis hijos. En ese momento colapsaron mis pulmones, cuando lo pedí. Yo no tuve el tiempo para despedirme, para decirles lo que hubiera querido, entonces grabé un video, en ese video yo me despido de Carla y de mis hijos. A Carlita le dije: ‘Gordita, que seas muy feliz, que tengas muchos hijos, siempre estaré contigo en, dónde quiera que esté a Carla le di las gracias”. El actor no pudo evitar quebrarse al recordar las palabras que le dedicó a su esposo quien, para él fue un ángel en este proceso: “Le dije a Carla: ‘Eres el amor de mi vida, ojalá te vuelva a ver’. Era la despedida, era muy fuerte, perdón, pero son momentos muy difíciles, si yo hubiera tenido tiempo le hubiera hablado y hacerlo por teléfono, pero ya no me dio tiempo. En ese momento me dormí y perdí el conocimiento, perdí la noción de las cosas”, recordó el actor.