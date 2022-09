El sorpresivo regreso de George Clooney que no estábamos esperando El icónico galán de Hollywood es parte de un importante proyecto, aunque no relacionado con el mundo del cine

Considerado uno de los galanes favoritos de Hollywood, George Clooney ha logrado encontrar un equilibrio perfecto entre su carrera en el cine y su vida personal. El actor está felizmente casado desde hace ocho años con la abogada británica de ascendencia libanesa Amal Alamuddin, quien es además la madre de sus hijos Alexander y Ella. En lo que respecta al ámbito profesional, el intérprete tiene una larga lista de exitosas películas en su haber, tanto en las que se ha desempeñado como actor, como aquellas que ha producido y dirigido. Después de dos años del estreno de su última cinta, el actor está promocionando Ticket of Paradise, su más reciente trabajo en la pantalla y por el que sus fans esperaban ansiosos. Pero este no es le único proyecto que con el que Clooney está de vuelta en la escena pública, pues también ha estado trabajando en una campaña con la que busca compartir un importante mensaje.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Clooney, famoso por películas como La gran estafa y Batman y Robin, encabeza la campaña The Empty Cup, con la que la trasnacional Nespresso busca resaltar la importancia de proteger el café de alta calidad ante el cambio climático, que como se sabe, supone un riesgo para la producción de este grano. Consciente de esta situación, el actor se ha sumado a este movimiento y ha hablado sobre la importancia de trabajar en conjunto. "La amenaza del cambio climático es real y los caficultores están en primera línea", expresó, mostrando su preocupación por los productores. "Es vital que demos a estas comunidades la posibilidad de crear una resistencia financiera y medioambiental, de modo que no sólo sobrevivan, sino que prosperen", agregó. "Este concepto está en el centro del enfoque de Nespresso. Pero se trata de algo más que de café. El cambio climático no es algo que pueda solucionar una sola empresa, ni siquiera toda una industria", agregó.

VER GALERÍA

Como parte de The Empty Cup, el actor ha posado en para una serie de imágenes que reafirman la idea que da nombre a la campaña: Clooney, en un espacio limpio y neutro, sosteniendo una taza de café vacía como símbolo del riesgo al que se enfrentan muchos caficultores de todo el mundo debido al cambio climático. Acorde con el tema, el intérprete mostró una expresión seria, reafirmando su preocupación respecto al cultivo del café en la actualidad.

Si bien Clooney lleva años siendo embajador de Nespresso, en The Empty Cup es la primera vez que es retratado sosteniendo una taza vacía en lugar de su característico café, algo que habla del compromiso del intérprete con la seriedad de temática de la campaña, la cual es la decimosexta que hace con la empresa. El próximo 1 de octubre, se conmemora el Día Internacional del Café, ocasión que el intérprete busca aprovechar para hacer un llamado a "pensar fuera de la taza" cuando se trata de abordar el cambio climático y sus alcances.

VER GALERÍA

Su nueva cinta junto a Julia Roberts

Clooney está en plena promoción de la película Ticket to Paradise junto a Julia Roberts, con quien ya ha trabajado en cintas como Money Monster y Ocean's Eleven. De hecho, el intérprete se encontraba en Londres alistando el estreno de su nueva cinta cuando se dio a conocer el sensible fallecimiento de la Reina Isabel II. Como era de esperarse, el lanzamiento de la película se pospuso, una resolución que no según al actor no fue muy difícil de tomar. "La gente está de luto y no es el momento de hacerlo", señaló el intérprete, de acuerdo a declaraciones difundidas por Deadline. "Fue una decisión tan fácil, no hubo ninguna duda. Teníamos que tener un momento de respeto con la Reina", agregó Clooney, quien además fungió como productor en este proyecto.

VER GALERÍA