Paulina Goto sobre su historia de amor con Rodrigo Saval: ‘Nos conocimos cuando teníamos 15'

Paulina Goto y Rodrigo Saval están más felices que nunca luego de su compromiso hace un par de semanas. La cantante se encuentra tan emocionada con su próxima boda con su novio desde hace tres años que ha comenzado a compartir algunos detalles de cómo le pidió que fuera su esposa. En ese sentido, hace unos días, la también actriz habló en entrevista con Mara Patricia Castañeda de su historia de amor con el político a quien conoció cuando eran adolescentes, sin imaginar que Cupido los flecharía años después en la boda de una amiga de Paulina a la que no tenía planes de ir; sin embargo, estaba destinada a reencontrarse esa noche con su ahora prometido.

En medio de los preparativos de su boda, la protagonista de Madre solo hay dos, confesó que lo suyo con Rodrigo Saval fue un amor a segunda vista, pues ya se conocían: “Fue muy bonita mi historia con él. Nosotros nos conocimos cuando teníamos 15 años. Estábamos en esa época de pubertillo y me acuerdo que coincidimos en un viaje, estábamos en el mismo edificio y nos juntábamos para jugar y nunca nos volvemos a ver”, recordó. Años más tarde, Cupido hizo de las suyas y junto sus caminos nuevamente: “Voy a una boda de una amiga, a la que yo no tenía ganas de ir. No era tan reciente, ya tenía tiempo que había tronado con un ex, pero estaba en esa época de no quiero saber nada del amor”, reconoció.

Paulina recuerda que fue gracias a una amiga que la convenció en asistir a esta boda que coincidió con Rodrigo: “Tuve un hada madrina que me convenció y fuimos (una amiga y yo), ella es súper extrovertida, de hecho, ella fue como la Cupido”. Desde el primer contacto con Rodrigo supo que no era un desconocido: “Yo le decía: ‘Siento que te conozco, pero no sé de dónde’. Total ese día no supimos, bailamos toda la noche, no la pasamos increíble y de ahí empezó todo. Ya hasta después le dije: ‘¡Ya sé de dónde te conozco! Tú y yo jugamos Tin Tin Corre’. Así fue, fue un reencuentro muy mágico, muy bonito”. La cantante supo desde aquel momento que él era el amor de su vida: “Estoy bien enamorada, bien contenta”.

Para Paulina la relación con su prometido es un obsequio de la vida: “Yo sí en el pasado tuve varias relaciones tóxicas y trabajé mucho para sanar, para estar mejor yo, para no ser la víctima, sino darme cuenta de lo que había yo puesto para que se dieran esas situaciones y siento que Ro fue ese regalo de amor sano, porque yo estaba lista para recibir eso, para estar con alguien así”. La cantante también narró cómo antes de reencontrarse con el político ya le habían adelantado que conocería un hombre especial: “Yo me había ido a leer la mano y me dijeron: ‘Vas a conocer un Capricornio y va a ser el amor de tu vida’ (…) La primera conversación que tuve con Ro fue: ‘¿Qué signo eres?’”, dijo entre risas.

Lista para la maternidad

Ahora que está preparando su boda con el político, la pareja que lleva más de 3 años junta, ya está pensando en escribirle a la cigüeña: “Sí queremos, bueno, no ahora, pero sí queremos pronto”, reconoció. La actriz admitió que su último personaje en televisión fue el responsable de querer cumplir este sueño que tiene desde que era una niña: “Madre solo hay dos como que me despertó el instinto maternal, siempre supe, desde chiquita decía que quería tener muchos hijos, ahora ya no quiero tener tantos, pero sí quiero tener un par”, añadió.