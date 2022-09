Michelle Salas reaparece en redes sociales: 'Les pido una disculpa'

Cuando Michelle Salas decidió comenzar su carrera como influencer tenía una conversación muy cálida y cercana con su comunidad digital con la que, hace unas horas, se sinceró sobre la ausencia que ha tenido en redes sociales donde, después de unos días de no compartir nada, reapareció más sincera que nunca. Después de una temporada de viajes, que incluyó su visita a México para asistir al homenaje que le hicieron a su bisabuela, Silvia Pinal, en Bellas Artes, Michelle regresó a su departamento en Nueva York, un espacio que la puso a reflexionar sobre cómo ha estado manejando su cuenta de Instagram últimamente y adelantó que en los próximos días intentará volver a sus raíces y a la naturalidad con la que comenzó su carrera como influencer: “Siento que hace mucho no hablaba por aquí”, admitió.

Más sincera que nunca, Michelle reconoció que debido a que dejó mucho tiempo de hablar con sus seguidores, quiere reconectar con ellos: “No sé qué es, últimamente el tema de Instagram lo siento diferente, como que me cuesta trabajo, porque no estoy haciendo lo que hacía antes que era hablar todo el tiempo, compartía anécdotas, tenía esa conversación que hoy en día siento que ya no tengo”, reconoció. La influencer explicó por qué cree que es muy importante regresar a sus inicios y a la actitud que la hizo ganarse a sus seguidores: “Me quedé pensando por qué no estoy haciendo lo que hacía antes que es mi esencia y lo que me ha ayudado todos estos años a lograr muchas cosas”, añadió.

La hija de Stephanie Salas contó cómo, en los últimos meses, su manera de crear contenido cambió: “Te vuelves un poco como un molde de la plataforma, porque a lo mejor ahorita digo: ‘No los reels tienen que ser así’, te pones a pensar que en vez de fluir y regresar a eso que te hace especial y único, ser como eres, no nada más si una foto está cool o un reel”, dijo. Tras esta reflexión, Michelle anunció que está lista para volver a sus inicios: “Lo que quiero esta semana es retomar la conversación y esa naturalidad de hablar de cosas normales”. Añadió que quiere hacer partícipes a sus seguidores del contenido que va a generar: “Me gustaría que me ayudarán de temas que les gustaría que les hablara”.

Michelle aprovechó esta conversación para ofrecer una disculpa a sus seguidores por estos días ausentes: “Les pido una disculpa porque me desaparecí, pero creo que a veces uno también necesita ciertos breaks, sobre todo cuando estas plataformas son parte de tu vida diaria, porque es tu trabajo. Hay veces que necesitas darte un break”. La influencer adelantó que a partir de hoy la comunicación con sus seguidores será más constantes: “Prometo retomar esa fluidez y ya saben, si a veces me tomo mis breaks es porque son necesarios, pero ya estamos de regreso”, reconoció.

Las fotos que le hicieron el día

Durante su regreso a su departamento de la gran Gran Manzana, Michelle se encontró con un álbum de fotos que le dibujó una sonrisa en el rostro, se trata de varias imágenes de su infancia al lado de su mamá y de sus abuelas, Sylvia Pasquel y Silvia Pinal: “Saben lo que encontré y me sacó una sonrisa. Hace mucho tiempo que no estaba en mi departamento de Nueva York y organizando mi oficina encontré un álbum que me hizo mi mamá en un cumpleaños, ya se los voy a enseñar en otro momento a detalle, pero tiene que ver esto, mi mamá era una bebé. Mi tatarabuela, a mi tatarabuela la conocí a full hasta que tenía 15 años. Miren esta con mi abuela Pinal que está súper cool. Es como digo, todos los días debes de encontrar algo que te haga feliz, para mí esto me dio mucha felicidad el día de hoy”, finalizó la influencer.