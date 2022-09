Jaime Camil recuerda a su papá: ‘Era más grande que la vida misma’

Como parte de la llegada a Netflix de la serie El Rey, basada en la vida de Vicente Fernández, su protagonista, Jaime Camil, se encuentra en nuestro país promocionando este importante proyecto en su carrera. Aprovechando su visita, ha estado platicando con la prensa de cómo se preparó para dar vida al Charro de Huentitán, durante la entrevista que le concedió al periodista Gustavo Adolfo Infante, para su programa De Primera Mano, el actor habló como pocas veces de la pérdida más dolorosa en su vida, la de su papá, Jaime Camil Garza, quien murió en diciembre de 2020 a causa de una septicemia catastrófica.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Por primera ocasión, Jaime Camil habló del padecimiento que terminó con su vida: “Tuvo un Septic Shock que es cuando varios órganos primordiales del cuerpo fallan a la vez”, explicó. De acuerdo con el actor, su papá comenzó a tener problemas de salud sin reportarlos a su familia, lo que provocó que nadie estuviera enterado de la situación: “No sabíamos que ya tenía varias catástrofes pasando, porque cómo nos iba a decir mi papá con personalidad y esa fortaleza”, explicó el actor quien aprovechó para recordar la personalidad arrolladora que poseía su padre: “Mi papá ya sabes, era más grande que la vida, él entraba en un cuarto y todo el mundo volteaba, tenía una energía, era un titán, como lo puse en la carta que le escribí”.

VER GALERÍA

Jaime reveló que para la familia Camil era evidente que al patriarca le costaba trabajo lidiar con los problemas de salud propios de una persona de la tercera edad: “Era muy claro para todos nosotros mi papá no iba a afrontar la vejez bien, no le iba a sentar bien, por la personalidad que tenía, era más grande que la vida misma. Yo creo que dentro de esta tristeza o depresión que le daba al ver que su cuerpo y su entereza se estaba deteriorando, creo que eso tuvo un impacto muy fuerte en él y ayudó a que se aceleraban más las catástrofes médicas que le estaban pasando y que no le decía a nadie, por eso de repente fue un trancazo que todos decíamos: ‘¿Qué?, pero ¿cómo está en el hospital?, se va a mejorar obviamente'", añadió.

La despedida de Jaime a su papá

En esta carta, Jaime citó la carta que, tras la muerte de su papá, le escribió y que compartió en Instagram a manera de homenaje. En aquel texto, el actor enlistó las cualidades de empresario: “Mi papá era un titán, la vida siempre le quedó chiquita, todas sus experiencias las vivía al máximo y a mil revoluciones por minuto. Un 5% de sus vivencias podrían equivaler a docenas de ciclos de vida. Dejaba huella a quien lo conocía, nadie se olvidaba de él e inmediatamente lograba que esa persona lo amara inexplicablemente. Le permitía a quien fuera (bueno, siempre y cuando le cayeras bien) a entrar a su corazón y sentirte con la confianza de llamarle ‘tío’. Vamos, te ordenaba que le dijeras ‘tío’ y, mientras más te incomodara hacerlo ¡mejor!”.

VER GALERÍA

Tras la partida de su papá, Jaime Camil atravesó el duelo de su partida cobijado por el cariño de todas las personas que lo quisieron: “Era un adorado. La gente no lo quería, lo amaba. Era una persona muy querida, era lo máximo. La verdad es que hubo tantas muestras de cariño, yo en mi vida he recibido tantos mensajes, correos electrónicos, nunca en mi vida. Pero quiero decirte que era increíble como lo quería la gente, cómo todos dolimos su partida, pero me refiero a que gente que se cruzó con él inclusive minutos o días, era un cariño tan sincero hacia él que me tocó mucho el corazón”, dijo.