‘Yo la admiro’, Michelle Renaud sobre su relación con Esmeralda Pimentel

Con la sinceridad con la Michelle Renaud habla con la prensa, la actriz habló sobre la relación de admiración que tiene con Esmeralda Pimentel, exnovia de Osvaldo Benavides, actor con el que estuvo saliendo hace unos meses. La actriz confesó que entre ella y su colega no existe ninguna rivalidad, todo lo contrario, reconoció que siente mucha admiración por la protagonista de Montecristo quien, en su última visita a la Ciudad de México también reveló que tiene un gran respeto por Michelle: “Es una mujer maravillosa que tiene un mensaje increíble”, confesó a inicios de agosto la actriz para el programa Sale el Sol.

Durante la alfombra roja de la puesta en escena Guajolotes Salvajes, Michelle Renaud dio detalles de la relación que tiene con Esmeralda: “Amo que ella y yo somos de mentalidades bien diferentes a lo que la sociedad cree que debe de ser. Yo la admiro, es una admiración recíproca, aparte hay cariño, hemos compartido muchas cosas juntas y yo la verdad es de las mujeres que más digo: ‘Me encanta que le vaya bien’, me encanta verla contenta y las dos estamos contentas, entonces, no dejamos que los ruidos externos, lo que nos inventan nos afecte”, explicó la actriz quien sobre su colega en entrevista con el programa De Primera Mano.

Michelle confesó que entre ellas no existen problemas, a pesar de que la prensa ha intentado crear una supuesta rivalidad: “Sabemos a lo que nos dedicamos, entonces, cuando el cariño es real, se puede mover toda la marea y no pasa nada, como lo pudieron ver”, explicó. La actriz fue clara a la hora que le preguntaron si fue la tercera en discordia en la relación que sostenía Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides, un señalamiento que negó: “ Si yo no he sido la tercera en discordia en ningún lado, para qué me compro un saco que no me queda y como no me quedó el saco, nunca me lo puse y no me importó”.

Esmeralda también negó rivalidad

A principios de agosto, Esmeralda Pimentel visitó nuestro país, luego de meses en España a donde se mudó para grabar la serie Montecristo, una historia que protagoniza al lado de William Levy. Durante su visita a México, la actriz fue cuestionada sobre la relación que, en su momento, se dijo tenían Michelle Renaud y Osvaldo Benavides: “Yo digo que no crean en todo lo que lee y todo lo que ven, yo estoy muy contenta, yo estoy muy feliz, super contenta y me encanta que la gente se enamore y yo creo que todos nos merecemos estar felices”, explicó Esmeralda.

Para la actriz es muy importante no fomentar los ataques a otra mujer: “Estamos viviendo muchísima violencia las mujeres, como para todavía seguir incrementando más, yo creo que hay que apoyarnos unas a otras y saber admirarnos entre nosotras y apoyarnos. Creo que hay que saber decirlo y ponernos felices por el éxito de las demás, yo nunca he creído en la competencia, creo en apoyarnos unas a otras”. En aquella ocasión, Esmeralda coincidió con Michelle sobre que ambas son mujeres que buscan sumar: “Cuando te quieres mucho, te cuidas y te respetas, empiezas a convivir y a darte cuenta que siempre te vas a topar con ese tipo de personas en el camino, con las personas que también se respetan y se quieren y que son libres”, dijo.