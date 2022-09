Vanessa Hupenkothen presume el emotivo reencuentro con su papá en Croacia

Para Vanessa Huppenkothen se ha vuelto toda una tradición viajar en septiembre a Croacia, el destino que se ha convertido en el punto de encuentro con su papá quien vive en Alemania. Tal como ocurrió en 2021 cuando, luego de más de dos años de no poder ver a don Dieter Huppenkothen, la conductora emprendió una travesía, de Italia a Croacia para poder reunirse con él y darle un abrazo. Este año, una vez más, Vanessa dedicó la recta final de verano para viajar y encontrarse con su papá, una visita que tomó un giro muy especial, luego de que se comprometiera hace unas semanas con su novio, Ricardo Dueñas, durante unas vacaciones en Italia.

A su llegada a Croacia, Vanessa compartió una imagen al lado de su papá que acompañó con la frase: “Papi y yo”. La familia volvió a elegir Croacia para vacacionar debido a las espectaculares playas que alberga la región, así que antes de que concluya el verano, la presentadora quiso disfrutar del sol con el responsable de que tenga una gran pasión por los deportes: “Me encanta el futbol, crecí rodeada de futbol toda mi vida”, le contó Vanessa Huppenkothen a José Ramón Fernández, en 2016, durante su ingreso a ESPN, entrevista donde confesó que su papá fue jugador de primera división en su natal Alemania: por una valiosa razón: “Ahí jugó mi papá (en el Schalke 04), era defensa, en los setentas, más o menos. Era rudo, digo, nunca lo vi jugar, pero me imagino que era rudo”, recordó en aquella ocasión la conductora.

Aunque Vanessa reside en México y su papá en Alemania, la conductora procura estar en constante comunicación con él quien, a pesar de estar tan lejos tiene una gran influencia en la vida de la ojiazul quien hizo una carrera en le televisión de nuestro país, pese a que la idea no le encantaba a su padre; sin embargo, con el tiempo, se convirtió en su fan número uno: “Nadie de mi familia está en el mundo de la televisión, ni de la farándula, ni nada. Mi mamá estaba feliz, porque ella siempre quiso estar en nuestra belleza. Mi papá me quitó el habla por dos años, mis abuelos, por parte de mi papá, pero, bueno, después lo entendieron, empezaron a ver que sí me gustaba, que sí me apasionaba y que sí podía, entonces, ya, me volvieron a hablar”, le contó Vanessa a Javier Alarcón durante una charla que tuvieron en Zoom durante la pandemia.

La reunión más memorable

En septiembre del año pasado, la conductora compartió con sus seguidores de Instagram una narración de cómo, logró reencontrarse con él, después de que las fronteras comenzaron a abrir sus puertas y los vuelos internacionales: “Les cuento el motivo de mi viaje, hace dos años que no veo a mi papá y por restricciones, en Alemania, no dejan entrar a los mexicanos en este momento, entonces, mi papá está en Croacia y decidí caerle de sorpresa, mi primera parada es Venecia, estoy esperando mi bote, para ir a dormir, acabo de llegar”, escribió Vanessa quien, de Italia manejó hasta Croacia para sorprender a su papá.

En aquella ocasión, Vanessa confesó que tenía mucha expectativa por ver cómo reaccionaba su papá: “Mañana voy a rentar un coche y me voy a ir manejando (a Croacia). A ver qué cara pone, como buen alemán, no se sabe si se va a poner de buenas o igual hasta me regaña”. La presentadora también compartió con sus seguidores por qué no lo visitó en Alemania: “Pues ya, por fin llegué a Croacia, estoy en un pueblito que se llama Umag la zona se llama Istria, ubicado en el mar Adriático, por ahí está mi papá”, narró Vanessa quien aprovechó para contarle a sus fans que las playas allá, aunque son muy lindas no son como las mexicanas: “Son bastante distintas, no hay arena, son de piedra, no hay palmeras”, detalló sobre el destino que nuevamente está disfrutando.