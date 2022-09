Zac Efron rompe el silencio y habla de los comentados cambios en su rostro

Después de la polémica que provocó el año pasado unas imágenes de Zac Efron en la que los cambios en su rostro eran evidentes, el actor ha roto el silencio y por primera ocasión abordó este tema. Más sincero que nunca, el histrión dio a conocer la causa que provocó la evidente transformación en su cara. Durante el reportaje que Zac protagoniza para la portada de la revista Men’s Health, de la edición de octubre del 2022, dio detalles del accidente casero que le provocó una caída en la que se vio comprometida su mandíbula, situación que ocasionó su cambio estético.

Efron confesó que resbaló mientras corría en su casa en calcetines, durante la caída golpeó su barbilla contra la esquina de granito de una fuente, situación que le provocó una fuerte fractura. El traumatismo fue tan severo que el actor reportó haber perdido el conocimiento, cuando volvió en sí, Zac se enfrentó a la aparatosa herida: “El hueso de la barbilla colgaba de mi cara”, recordó. La lesión ocasionó que los músculos del interior del rostro y de la mandíbula se vieron muy afectados, lo que explica por qué su cara se veía tan distinta cuando apareció en público el año pasado: “Lo músculos maseteros simplemente crecieron, se hicieron muy, muy grandes”, explicó.

El actor confesó no haberse enterado que se había hecho viral por su cambio físico, hasta que su mamá lo llamó para preguntarle si se había realizado una cirugía plástica. La noticia de su supuesta transformación física se viralizó en abril de 2021, cuando el tamaño de su mandíbula se volvió tendencia, algunos cibernautas aseguraron que su barbilla lucía más cuadra y prominente, por lo que dieron por hecho que había visitado a un cirujano para realizarse este procedimiento. En aquel momento el locutor de radio, Kyle Sandilands, fue el único que negó que Zac se hubiera sometido a una cirugía, pues aseguró que su amigo jamás recurriría a este tipo de herramientas estéticas.

En aquel momento, el locutor australiano, de 50 años, aseguró que en The Kyle and Jackie Show que conocía a su amigo y sabía que las especulaciones eran falsas: “Sabría si se hubiera hecho alguna cirugía plástica. Por supuesto que Zac no lo haría. Otro de sus argumentos fue que no tenía sentido que la estrella de High School Musical se sometiera a una cirugía, porque era muy guapo: “Es como comprar un Picasso y que un niño lo pinte con los dedos por todas partes”, explicó el locutor. En aquel momento, el reconocido cirujano plástico, el doctor Youn, también desestimó los señalamientos en contra del actor: “No me parece. De hecho, creo que se ha sometido a una cirugía dental, mas no una cirugía plástica”.

Zac Efron, más feliz que nunca

Desde su comentada aparición en 2021, Zac había estado alejado de los reflectores, en octubre pasado, el actor celebró su cumpleaños número 34 en Tailandia, enfocado en sus proyectos profesionales y completamente alejado de la vida pública. En aquella ocasión, el actor compartió con sus seguidores un mensaje en el que reconoció estar atravesando por un gran momento: “¿Es mi cumpleaños otra vez? Me estoy haciendo viejo ahora, gracias por las felicitaciones de cumpleaños, los quiero. Tengo mucha suerte de poder estar en este viaje increíblemente divertido con todos ustedes. Este cumpleaños es muy especial ya que puedo pasarlo en Tailandia junto al reparto y el equipo más talentoso y amable, haciendo una película que creo que será increíble... no podría estar en un momento más feliz de mi vida. Los amo a todos tanto”, escribió.