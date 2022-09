Sofía Aragón recuerda sus inicios en la televisión: ‘Me decían que no era buena conductora’

Después de su paso por Miss Universo, Sofía Aragón decidió comenzar una carrera frente a las cámaras como conductora. La Voz se convirtió en el proyecto donde realizó su debut en esta faceta en la que ha grabado dos temporadas, además, de incorporarse al formato de fin de semana del matutino Venga La Alegría. El tiempo y la experiencia han hecho que la tapatía se haya ganado el cariño del público, pero no siempre fue así. Más sincera que nunca, la exreina de belleza abrió su corazón en el podcast de Pedro Pietro, Auténtico, donde reconoció que al inicio de su carrera en televisión tuvo que lidiar con muchas críticas: “Hay gente que tira por empezar, de que no eres lo suficientemente bueno, pero ¿cómo voy a ser bueno si voy empezando?”, confesó.

Durante esta charla, Sofía reconoció que tuvo que luchar con la opinión de algunos internautas que a través de redes sociales la atacaban por probar suerte en la conducción: “A mí me decían, no eres buena conductora”, recordó. Aunque le resultaba duro leer este tipo de comentarios, Sofía siempre tuvo muy claro que su objetivo era mejor: “Yo decía, compadre, es mi primer trabajo de conducción, si fuera la mejor conductora ahorita yo creo que me dedicaría a otra cosa porque, qué aburrido ser la mejor siempre. Mejor ser una persona que empieza, no tan buena y le echa ganas y mejora. Me decían: ‘No es que Sofía no sabe conducir’, bueno, dame chance de aprender antes de que me critiques”, explicó.

Sofía reconoció que durante la primera temporada de La Voz sintió mucha presión, pero supo aprender a las fallas y poco a poco fue puliendo su trabajo: “Empecé con un proyecto muy importante que fue La Voz y creo que cometí todos los errores que se puede cometer en la conducción que es, cuando no te mueves, cuando estás muy frío, cuando no sabes qué contestar, qué preguntar, se te olvida el nombre de quién estás entrevistando y yo me acuerdo que me frustraba”, reconoció. Aunque sabía que estaba empezando tenía el objetivo de no fallarle a la televisora: “Decía: ‘Me está dando TV Azteca el reality musical más importante del mundo que es La Voz’. Con todos mis errores yo sentía que era poco valiosa porque además el hate no se tardó en llegar”, recordó.

La práctica hace al maestro

Tras la presión que sintió al inicio de su carrera como conductora, Sofía supo transformar los comentarios negativos en la fuerza para convertirse en la presentadora que siempre soñó ser: “Hoy en día, después de 3 años, dos temporadas de La Voz, ya voy para la tercera, un programa es Venga la Alegría, donde me siento muy feliz, creo que soy una conductora muy distinta, ya no me atacan tanto, entonces, yo creo que el hate es parte del proceso”, reconoció. La exreina de belleza aprovechó para compartir un valioso consejo que le ayudó a seguir cuando más atacaban su trabajo: “Si tú te esperas en ser el mejor en algo para hacerlo, nunca lo vas a hacer, porque no puedes ser el mejor si no lo intentas y siempre lo he dicho, la perfección está en la repetición”.

En esta plática, Sofía se dijo lista para las críticas ahora que quiere comenzar a escribir su historia en la actuación: “También de actriz me van a tirar. Ya pronostiqué el clima de que me van a tirar hate de que no voy a ser buena actriz y todavía ni siquiera lo hago, pero ya sé que me van a tirar hate”, comentó simpática. La tapatía confesó que las críticas siempre han formado parte de su carrera y que Miss Universo fue, sin duda, su mejor escuela para aprender a enfrentar los ataques: “Siempre he sido una persona muy fuerte, siempre me he considerado un roble y por más que pasen tormentas ahí sigo, me mantengo, me puedo caer, pero me levanto”, admitió.