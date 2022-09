El cariñoso mensaje de Ludwika Paleta a su cómplice de vida, su hermana Dominika

Como muchos hermanos famosos del espectáculo como los Derbez y los Vega, este 5 de septiembre, Ludwika Paleta aprovechó el Día del hermano para dedicarle un lindo mensaje en redes sociales a su compañera de vida, Dominika, quien desde que era muy pequeña ha sido una de sus principales influencias, de hecho, fue gracias al buen ojo de su hermana que comenzó su carrera como actriz. A través de Instagram, la protagonista de Madre solo hay dos, compartió una linda imagen al lado de Dominika a quien, de cariño le dice Manuch, quien a su llegada a México fue quien le enseñó sus primeras palabras en español.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En su feed, la actriz compartió una foto de una reciente salida con Dominika con quien es muy cercana debido a que es su única hermana. “¿Qué hoy es el Día del hermano? Te amo Manuch, qué fortuna es tenerte en la vida”, le escribió Ludwika. Conmovida por las palabras de su hermana, la también actriz respondió con otro mensaje igual de cariñoso: “Te amo mucho. Has sido una gran maestra para mí, no imagino mi vida sin ti”. En abril del año pasado, Ludwika habló como nunca de su historia familia en entrevista con Mara Patricia Castañeda a quien le confesó que fue su mamá y su hermana Dominika quienes más la apoyaron luego de su divorcio con Plutarco Haza: “Tenía un niño chiquito, pero tenía la gran fortuna de tener a mi mamá y a Domi, mi hermana”, confesó.

VER GALERÍA

En aquella charla, Ludwika recordó cómo fue su llegada a México: “Mi mamá venía con dos maletas y con dos niñas chiquitas, no sabía cómo se iba a hacer aquí de cosas, no sabía nada. Así llegamos y empezamos a hacer una vida aquí, mi mamá se enamoró locamente de México, mi mamá echó raíces muy pronto aquí, a mi papá le costó mucho trabajo”, confesó. En aquella época, Dominika, seis años mayor que ella, fue pieza clave para su ingreso a la sociedad mexicana: “A nosotras mi mamá nos hablaba en polaco y aprendimos español en la escuela. Mi hermana, cuando llegamos, tenía 8 años, entonces ya no estaba chiquita, entró a la primaria y dice que cuando llegó, las primeras veces no entendía nada y algo un día le hizo click”, explicó.

El hecho de ser la mayor hizo que Dominika se convirtiera en su primera maestra de español, pues fue ella quien le comenzó a enseñar sus primeras palabras en este idioma: “Hay una grabación en la que mi hermana me está enseñando español. Mi hermana fue la que me enseñó primero a hablar español”, recordó la actriz quien también confesó que fue su hermana la responsable de que su debut en televisión en la exitosa telenovela, Carrusel de niños, un proyecto que la catapultó a la fama en nuestro país.

VER GALERÍA

Dominika, su primera ‘manager’

Según contó Ludwika, fue su hermana la encargada de conseguirle su primera oportunidad en televisión, un proyecto al que llegó sin que sus papás supieran: “Cuando yo tenía 9 años, mi hermana que ya estaba en la Secundaria, estaba en un taller de actuación en donde estaban buscando niños para una telenovela que iba a hacer Televisa. Les preguntaron a todos que si tenían hermanos chiquitos y mi hermana dijo: ‘¡sí!, yo tengo una hermana que le encanta verse al espejo y hacer como que llora’. Entonces mi hermana dijo: ‘Yo voy a llevar a mi hermana al casting’ y un día me llevó, yo tenía 9 y ella 15, estaba aprendiendo a manejar, le pidió el coche a mi papá y mi papá no sabía ni a dónde íbamos. Mi hermana de 15 años me llevó a un casting a Televisa. Mi papá no tenía idea de esto, mi mamá menos”, compartió Ludwika.