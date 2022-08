Tania Rincón y sus románticas vacaciones de verano en Canadá

Como la mayoría de sus compañeros en Hoy, Tania Rincón se encuentra de vacaciones. Mientras Andy Escalona viajó a Roma, desde donde presumió su baby bump, Andrea Legarreta se fue a Indonesia con su familia, Tania eligió un sitio donde ha podido disfrutar uno de los viajes de pareja más especiales. En compañía de su esposo, Daniel Pérez, la conductora se encuentra Canadá donde ha comenzado una aventura que comparten con otro matrimonio que pertenece a su círculo más cercano, se trata de la conductora Verónica Hernández y su esposo, Juan José Lecanda, con quienes están explorando los paisajes más espectaculares de aquel país.

A través de su cuenta de Instagram, Tania Rincón ha estado compartiendo las imágenes más especiales de este viaje en el que han utilizado los espectaculares lagos y montañas de Canadá como telón de fondo: “Día 1”, fue la frase que eligió para compartir el primer álbum de imágenes en las que la vemos muy enamorada posando con su compañero de vida. Según las publicaciones de la presentadora han visitado el puerto de Lund en Columbia Británica, ubicado en la parte norte del mar de Salish. También presumió su paso por la ciudad de Whistler, ubicada al norte de Vancouver.

La presentadora y su grupo ha estado disfrutando al máximo de este tour en el que, en estos días, estarán visitando varios sitios: “Nos vamos cuatro días a cuatro islas diferentes”, comentó en una de sus historias Verónica Hernández, amiga de Tania Rincón desde que trabajaron juntas en Venga la Alegría. Fue la también presentadora que compartió el excelente ambiente con el que han estado recorriendo las aguas canadienses donde, en medio del mar las escuchamos cantar el éxito de la Banda MS, Mi Mayor Anhelo.

Por su parte, Tania ha estado utilizando sus historias en Instagram para compartir los impresionantes paisajes y los medios de transporte que han estado utilizando en estas vacaciones donde la aventura ha sido el hilo conductor: “Esperando a que llegue nuestro 2do Ferry”, escribió en otra imagen. Aprovechando este viaje de novios, Tania y Daniel han estado posando para las fotos más románticas de estas vacaciones donde se han dejado sorprender por Canadá en el verano.

La historia de amor entre Tania y Daniel

En julio del año pasado, durante su visita al programa Miembros al Aire, Tania Rincón confesó cómo fue el inicio de su relación: “Nos presentaron y cero nos caímos bien, nos conocimos en un antro”. Aunque el flechazo no fue inmediato, Tania recuerda muy bien cuando supo que él era el amor de su vida: “La primera vez que nos peleamos, porque era muy civilizado, entonces yo estaba muy acostumbrada a que me dieran muy por mi lado. Me dijo: “Sabes qué, tranquila, si quieres me voy y mañana hablamos, porque siento que estás muy alterada y crees que tiene la razón y yo creo que tengo la razón, mejor mañana hablamos más tranquilos’ y yo dije: ‘Así quiero arreglar todo’. Después supe que ese día había llegado tarde porque fue a comprar mi anillo de compromiso”, contó la conductora.