Bárbara Mori a su novio Fernando Rovzar: ‘Es un honor caminar a tu lado amor’

Después de más de cuatro años de relación, por primera ocasión, Bárbara Mori y Fernando Rovzar trabajarán en una película juntos. Aunque el productor se ha convertido en el apoyo incondicional de la actriz, desde el inicio de su noviazgo, nunca había compartido un set, una situación que tiene muy emocionada a Bárbara quien le dedicó un romántico mensaje en el que hizo referencia a este proyecto en el que también participarán Natalia Téllez y Ximena Sariñana. Con una instantánea juntos, capta en blanco y negro, Bárbara le expresó a su novio lo especial que es compartir el trabajo con él.

Aunque desde que comenzaron su relación se dejan ver juntos sobre las alfombras rojas y en redes sociales, pocas veces la actriz había abierto su corazón de esta manera sobre la admiración que le tiene a Fernando que, en este filme, será quien la dirija: “A veces, cuando queremos expresar aquellas emociones que nos habitan, desde que estamos juntos, nos pasa que no encontramos la forma, porque no existen las palabras para expresar tanto. (Por eso dan ganas de poner las palabras en mayúscula, para darle el peso que tienen o por lo menos esa es la sensación al escribir en mayúscula). El lenguaje parece quedar corto”, se lee en la primera parte del mensaje.

La actriz continuó haciendo referencia a lo mucho que significa para ella trabajar por primera ocasión con Fernando: “Por lo tanto, no encuentro las palabras para explicar la profunda GRATITUD que me inunda completita, y se me desborda por cada poro, porque por fin vamos a compartir el set como director y actriz, me sobrecoge. Hoy, comienza esta aventura que emprendemos juntos y de la mano, no hay nada más poderoso que unir nuestros caminos hacia aquello que es más grande que nosotros mismos para lograr tocar corazones cómo tú has tocado el mío. Es un honor caminar a tu lado amor. @Elrovzar te amo”, finalizó.

De inmediato, integrantes del círculo más cercano de la pareja como Ivana De María, hermana de Fernando o Sergio Mayer Mori, hijo de la actriz, reaccionaron a este post al que muchos seguidores de la actriz le dieron like. Por su parte, la menor de los hijos de Gina Díez Barroso, les escribió: “¡Qué emoción!”, mientras que el actor de la nueva versión de Rebelde posteó: “Los amo. Ya quiero ver esto”. La pareja es muy querida por su familia, por esta razón no fue que se mostraran tan emocionados de ver a los novios por primera vez juntando sus talentos para este filme del que no revelaron el nombre.

Fernando Rovzar, el fan número uno de Bárbara

Con la misma admiración y respeto con la que Bárbara se expresa de Fernando, él productor también lo hace de la actriz, de hecho, cada que tiene algún encuentro con la prensa aprovecha para halagar a su novia: “Estoy súper orgulloso con la guionista es Bárbara”, comentó Rovzar en 2019, durante una entrevista para el programa De Primera Mano, donde su hermana Ivana habló de las relaciones amorosas de sus hermanos a quienes ve muy felices: “Mis hermanos y sus parejas, en general, creo que siempre tiene muy buen criterios con las personas con las que están y no me sorprende, porque son hombre increíbles que cualquier mujer sería la más suertuda de estar con ellos. Lo más importante es la felicidad de mis hermanos, lo que los haga felices yo lo respeto”, comentó la también actriz.