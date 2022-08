Camila Fernández y Francisco Barba celebran el Santo de su pequeña Cayetana

En los últimos días, Camila Fernández y Francisco Barba han estado de fiesta; primero, por su segundo aniversario de bodas, que celebraron el pasado 31 de julio. Este fin de semana, la familia se volvió a vestir de manteles largos por el Santo de su pequeña hija Cayetana, festejado este 7 de agosto. A través de su cuenta de Instagram, la hija de El Potrillo compartió varias imágenes de su hija quien, en marzo pasado celebró su primer cumpleaños. En estas fotos destaca lo mucho que ha crecido Cayetana quien, hace unos días estuvo disfrutando de la propiedad que tiene su abuelo a las orillas del mar, en esta aventura, vimos a la bebé muy protectora con su prima, Mía, hija de Álex Fernández y Alexia Hernández.

Con una foto del día en que bautizaron a Cayetana, Camila escribió: “¡Feliz Santo Cachorra!”. Además de los cumpleaños de la niña, los Fernández también celebran el 7 de agosto, día en que se celebra a San Cayetano, un nombre muy especial que eligieron en un momento muy complicado durante su embarazo. En marzo pasado, Camila relató a Ventaneando por qué decidió llamar así a su bebé: “Significa fuerte como una piedra, es un nombre que me encanta y por eso la nombré Cayetana”, en esta entrevista, la cantante contó que su pequeña mostró su fortaleza desde el vientre cuando, durante los primeros meses se enfrentó a complicaciones en el embarazo: “Fue un desprendimiento de placenta, fueron unos dolores que me estaban dando como contracciones muy tempranas”, recordó.

Fue en aquel momento donde, ella y su esposo se aferraron a su fe: “Me encomendé a la Virgen también, hacía todo para que pudiera salir del peligro también, entonces mi mamá me regaló su novena de la Virgen de Schoenstatt, ahí me ves a mi esposo y a mí rezando todos los días, pidiendo un milagro y se nos cumplió. Los dos llorábamos”, contó la cantante. Por fortuna, el milagro que tanto pidieron ocurrió y su bebé nació sana y fuerte: “Mi niña fue muy luchona y sé que se aferró a la vida y aquí estamos, mucho mejor. Cuando salí del peligro agarré desde otro punto de vista mi vida”, narró Camila.

América Guinart se convirtió en un ángel para su hija pues, justamente cuando ella estaba embarazada de Camila y América, vivió un episodio similar y también encontró en la fe la fortaleza para luchar por sus hijas: “Yo siempre he tenido mucha fe en una Virgen que, cuando yo estaba en el embarazo de las niñas, tuve un desprendimiento de placenta y una amenaza de aborto, una fan de Alejandro fue y me timbró en la puerta de nuestra casa y me dejó una novena de una Virgen que yo no conocía, es la Virgen de Schoenstatt (…) yo siento que nos quedamos las tres por esa Virgen, entonces, para mí, no sabes, yo siempre le pido y le pedía muchísimo a esa Virgen que recuperara la fuerza”, contó la exesposa de El Potrillo, el año pasado, a Ventaneando.

La chispa de Cayetana

Tras el difícil momento que vivió Camila en el embarazo, con el nacimiento de Cayetana toda la angustia se convirtió en felicidad pues la niña llegó para conquistar a todos los Fernández con su simpática personalidad: “Sigue siempre con esa chispa. Eres mi máximo”, escribió ayer Camila sobre un clip donde se ve a la niña mostrando su pie y llamándolo por su nombre. También compartió imágenes de su reciente visita al zoológico de Guadalajara, donde Cayetana quedó encantada con los animales que observó. Con un año 4 meses, la pequeña muestra un carisma muy peculiar que la ha hecho ser la consentida de los fans de toda la familia.