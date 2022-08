Natalia Téllez sobre lo que pensaba de Jacky Bracamontes, antes de conocerla: ‘Yo le tenía un prejuicio’

Con la misma sinceridad con la que Natalia Téllez habla en cada emisión de Netas Divinas, durante el programa de esta semana en el que el tema fue los prejuicios, la presentadora se sinceró y reconoció que cuando comenzó la nueva etapa de este programa ella tenía una idea equivocada de Jacky Bracamontes. Reconociendo la linda personalidad de la tapatía, Natalia admitió que debido a que tienen ideas diferentes, tenía un prejuicio que, luego de la convivencia se diluyó, de hecho, recordó cómo despidió a Jacky cuando le dijo adiós a este programa.

Sobre qué pensaba de Bracamontes, Natalia explicó: “Yo le tenía un prejuicio subconsciente a Jacky, porque Jacky siempre ha sido linda conmigo, siempre ha sido un buen ser y no es que yo la llevara mal con ella, pero mi idea de ella era de señora muy fresa, muy apretada, muy conservadora. Y sí, hay gente muy conservadora, pero eso no significa que esté asociado a ciertos prejuicios que yo pudiera llegar a tener”. Al final, las conductoras tuvieron una excelente química: “Me gustó convivir con ella”, comentó Téllez.

La presentadora recordó el día que Jacky se despidió de Netas, un programa muy emotivo en el que ninguna pudo evitar las lágrimas: “Cuando se fue le dije: ‘Es muy fuerte este programa porque yo no convivo generalmente con una chava como Jacky’ y Jacky con mucha dulzura, me tuvo mucha paciencia, aguantadora, se me hace un muy buen ser, es bondadosa. Y yo dije: ‘Sí es una persona conservadora, su escala de valores y la mía, superficialmente son distintas, pero en lo más importante son iguales”. Sobre los prejuicios entre las mujeres, Natalia reflexionó: “Va más de amarnos y respetarnos desde la diferencia”, explicó.

La emotiva despedida de Jacky

En abril del 2021, Jacky se despidió de Netas Divinas, no sin antes dedicarle unas palabras a sus compañeras con quien escribió una especial etapa de este programa: “He vivido cosas de mi vida muy importantes aquí con ustedes, me han apoyado, me han apapachado en todos los momentos, hasta en los más complicados, así que créanme que para mí son una familia. Si por mí fuera jamás me iba de este programa porque las amo”, explicó. En aquel programa Natalia le dijo: “Lo que yo he visto cómo te manejas con la gente, como muy dulce, yo lo admiro mucho, no sé cómo lo hagas, pero creo que es una virtud esa amabilidad, esa dulzura. Leí un post que decía: 'Ternura radical' y pensé en ti”.

Por su parte, Pola Rojas también le dedicó unas palabras que precisamente resaltaba las diferencias ideológicas de las conductoras, pero lo enriquecedor que resultó conocerla: “Somos muy distintas, pero me encanta, porque me parece que de quien aprendemos es de quienes son muy diferentes a nosotras, eres muy respetuosa de quien piensa, vive y opina distinto y aún con estas grandes diferencias, creo que nos hemos conectado desde la alegría y toda la risa que este programa trae consigo, pero también desde el dolor y ahí encontré una mujer profunda, sensible amorosa, que me encanta, gracias por abrirme también esa parte y dejarme darte la mano y que encontráramos consuelo juntas Jacky”.