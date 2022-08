Chrissy Teigen y John Legend anuncian que están en la dulce espera de otro bebé A casi dos años de sufrir la sensible pérdida de su tercer hijo, Jack, la pareja anunció que se convertirán en padres nuevamente

Después de sufrir la dolorosa pérdida de Jack, su tercer hijo, Chrissy Teigen y su esposo, John Legend, se encuentran en la dulce espera de otro bebé. A través de su cuenta de Instagram, medio por el cual también compartió, en septiembre del 2020, el sensible fallecimiento de su bebé. Mostrando su baby bump, la esposa del cantante compartió un mensaje en el que admitió que su feliz estado ha traído esperanza a la familia que en los últimos meses había estado transitando el duelo por la partida del pequeño Jack: “Los últimos años han sido una confusión de emocionas, por decir lo menos, pero la alegría ha vuelto a llenar nuestro hogar y nuestros corazones”, se lee en la primera parte del mensaje que hasta el momento tiene más de un millón y medio de likes.

En este mensaje, la modelo reconoció que durante este tiempo habían estado intentando concebir otro bebé y después de un largo proceso lo han conseguido: “Mil millones de piquetes después (últimamente en la pierna, como se puede ver) tenemos otro en camino”. En medio de la felicidad que embarga a la familia, Chrissy confesó que ha querido esperar para compartir con el mundo la noticia: “Cada cita me he dicho a mí misma: ‘está bien, si hoy es saludable hoy, lo anunciaré’, pero luego, respiro aliviada al escuchar el latido y decido que todavía estoy demasiado nerviosa”, escribió sincera la modelo quien para quien la partida de Jack fue un proceso muy difícil de atravesar.

Ha sido su experiencia en el pasado la razón por la que ha querido ir paso a paso en este embarazo donde, afortunadamente, todo marcha de maravilla: “Creo que nunca saldré de una cita con más emoción que nervios, pero hasta ahora, todo es perfecto y hermoso, me siento esperanzadora e increíble”, escribió en otra parte de su mensaje. Para finalizar, Chrissy bromeó sobre la tensión que le provocó guardar el secreto durante estos meses: “¡Ok, ha sido muy difícil mantener esto durante tanto tiempo!”, posteó esta tarde la modelo quien compartió dos imágenes en las que aparece presumiendo su baby bump.

Por su parte, John Legend, esposo retomó la imagen de su esposa mostrando su pancita y se limitó a acompañar la instantánea de cinco emojis de corazón. En febrero de este año, Chrissy compartió con sus seguidores en Instagram que se encontraba en un tratamiento con el que ella y John buscarían otro bebé: “Quería que supieran que estoy pasando por otro ciclo de FIV para salvar tantos óvulos como sea posible y, con suerte, hacer embriones fuertes y saludables. Honestamente, no me importan las inyecciones, me hacen sentir como un médico/químico, pero la hinchazón es horrible, así que humildemente, les ruego que dejen de preguntar si estoy embarazada”, escribió la modelo haciendo para desmentir los rumores que constantemente surgían sobre este tema.

Chrissy Teigen alza la voz

Después de la dolorosa pérdida de su hijo Jack, Chrissy tuvo que lidiar con noticias realizadas a partir de fotos que ella compartía en redes donde, a ojos de la prensa, podrían ser indicio de una dulce espera, una situación a la que ella le puso un alto alzando la voz: “Les ruego que dejen de preguntar si estoy embarazada, porque sé que se dice con buenas intenciones, pero simplemente apesta escucharlo, porque soy lo opuesto a estar embarazada. Por favor dejen de preguntar a la gente, a cualquiera, si está embarazada. Prefiero ser yo quien lo diga y no una pobre mujer que te mirará a los ojos a través de las lágrimas”, pidió a los medios de comunicación y a los internautas en general.