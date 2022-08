La realidad detrás del simpático video entre Brad Pitt y Bad Bunny

Considerado uno de los galanes más representativos de Hollywood, Brad Pitt ha estado muy presente en el ámbito público últimamente. El actor de 58 años, de quien hace poco se especuló su retiro del cine, está por estrenar su nueva película, Bullet Train, por lo que ha asistido a diversos eventos de promoción. El intérprete ha acaparado todas las miradas en cada sitio que pisa, y no sólo por su innegable atractivo, sino también por sus coloridos y audaces looks. Sin embargo, el momento protagonizado por Brad que ha causado sensación recientemente no tiene nada que ver con la moda, aunque sí ha ocurrido en una aparición a propósito de su cinta. Y es que en redes sociales ha circulado un breve video que muestra al actor junto a Bad Bunny, uno de sus compañeros en dicho filme, en la premier en Los Ángeles. Y es que a decir de muchos usuarios, la escena podría evidenciar una reacción un tanto nerviosa por parte del cantante boricua al tener muy cerca a Pitt, algo que sería completamente entendible. Sin embargo, hubo más detrás de este clip y que muchos no vieron, lo cual además bien podría explicar el comportamiento del intérprete urbano; haz click abajo para enterarte de todos los detalles.