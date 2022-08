Gabriella Cataño, hija mayor de Jorge Salinas, da detalles de la cirugía a la que se sometió

Con la transparencia con la que Gabriella Cataño, hija mayor de Jorge Salinas, se dirige a sus más de 65 mil seguidores en Instagram, red social donde suele compartir un poco de su vida y pasiones con su comunidad en esta red social donde, la semana pasada, dio a conocer que se sometería a una cirugía en el ojo izquierdo para retirar una carnosidad, médicamente conocida como chalazión. Con el objetivo de guardar el testimonio de esta operación, la joven de 26 años de edad, mostró algunas fotos luego del procedimiento que le realizaron la semana pasada, justo en los días en que le dedicó una cariñosa felicitación de cumpleaños a su papá, por su 54 años.

A través de sus historias, Gabriella explicó paso a paso qué fue lo que le hicieron y cómo ha vivido la recuperación: “El procedimiento tomó unos 6 minutos. Todo el proceso duró 20 minutos. Primero te ponen unas gotas en el ojo (que arden) para adormecer un poco la zona. Luego ingresan con varias inyecciones de lidocaína en el interior del párpado y la parte superior del párpado (donde sea que se encuentre el chalazión), estos realmente no duelen, porque ya el ojo está un poco dormido por las gotas”, escribió la colaboradora de ¡HOLA! Tv sobre una imagen en la que aparece luego de la cirugía.

En la imagen, la influencer aparece con el ojo cubierto por una gasa, un post en el que terminó de explicar cómo fue que corrigieron esta situación: “Luego usan una herramienta debajo del párpado adentro del ojo que voltea el párpado de adentro hacia afuera. Hacen una pequeña incisión y comienzan a drenar el chalazión. Retiran la herramienta y colocan gasa sobre el ojo durante unos 15 minutos”, se lee en otra parte de este post donde enlistó cómo fue esta operación de la que se continúa recuperando, según posteó ayer.

Ya en casa, Gabriella continuó con los cuidados: “Ahora me estoy poniendo hielo para la hinchazón, me duele, pero en unos días ya estaré mejor. No puedo usar maquillaje de ojos de 7-10 días”, comentó la joven quien es conocida en televisión por recrear el maquillaje de las celebridades y probar tendencias nuevas, actividad que, al menos en estos días, por indicación médica no pudo realizar. Aunque cabe mencionar que nada detuvo a la influencer quien, esta semana sí trabajó, pero usó unas gafas de sol muy originales para no perder el estilo: “Tuve que usar lentes en el show por mi ojito, sigue morado y rojo”, escribió sobre otra imagen.

La preocupación de sus seguidores

Debido a que Gabriella había compartido detalles de la operación, pero no había mostrado su ojo sin protección, ayer por la tarde, cuando compartió una foto en la que aparece sin lentes y en la que es evidente que su ojo pasó por una proceso médico, los seguidores de la influencer mostraron su preocupación ante el enrojecimiento que presenta; sin embargo, para no preocupar a su comunidad digital, explicó que es completamente normal y que ha estado en constante comunicación con su médico: “Recuerden que me hicieron una mini cirugía en el ojo la semana pasada, para quitarme una chalazión”, escribió en otra imagen. “Ya no está hinchado el ojo, sigue morado, pero en un par de días se va a ir aclarando, lo rojo es totalmente normal ya me dijo el doctor muchas veces, ya no me duele como el jueves y el viernes”, detalló.