Aislinn Derbez y su consejo en el amor: ‘No quedarnos en una relación que ya no fluye’ La actriz reconoció que tras su reciente retorno a la soltería no ha perdido la fe en el amor

Hace unas semanas, Aislinn Derbez les contó a sus seguidores en Instagram que su relación con el influencer y fotógrafo Jonathan Kubben había llegado a su final; sin embargo, dejó claro que como ocurrió con su separación con Mauricio Ochmann, la ruptura ocurrió en los mejores términos y hasta conservan una buena relación. Sorprendida por el alboroto que provocó su regreso a la soltería, la actriz puntualizó que esta noticia no es reciente y que terminó con Kubben desde hace un tiempo, solo que no lo había hecho público: “Llevo seis meses soltera, no sé por qué tanta novedad”, comentó en una de sus historias en Instagram.

Después de una temporada trabajando en Madrid, la actriz está regresó en Los Ángeles desde donde concedió una entrevista al programa Ventaneando en el que habló del próximo estreno de la cinta Qué culpa tiene el karma, película que filmó en Mérida, Yucatán, al lado de Renata Notni y Gil Cerezo. Durante esta charla, Aislinn fue muy sincera con Linet Puente cuando le preguntó cómo recuperó la fe en el amor después de su divorcio y de su reciente ruptura: “Nunca la perdí”, dijo sonriente admitiendo que sus relaciones del pasado son parte de su historia.

Con madurez, la hija de Eugenio Derbez explicó: “Yo creo que son etapas de la vida que vamos viviendo y que nos van enseñando cosas muy poderosas, creo que en la sociedad tenemos creencias que no tienen nada que ver con la realidad”. Como consejo de amor, la actriz comentó: “La vida se trata de vivir estas experiencias que nos enriquecen y no quedarnos en una relación que ya no fluye o que está atorada y de eso no se trata la vida”. Con la sinceridad con la que se comunica con su audiencia en su podcast La magia del caos, Aislinn se mostró muy contenta con su nuevo estado civil.

Desde hace un tiempo, Aislinn Derbez está viviendo una etapa de introspección que le ha ido permitiendo conocerse cada vez mejor y enfrentar los retos de la vida desde otra perspectiva, así lo compartió la actriz el año pasado durante su visita al podcast Se regalan dudas, donde habló de su proceso de sanación tras su separación, uno de los episodios más retadores de su vida: “Me divorcié hace un año más o menos y volverte a abrir al amor está difícil, además después de haber vivido esa desilusión, decepción tan fuerte de que todas tus expectativas se fueron al piso, con el corazón destrozado, claro que te quedas con muchos traumas, como Grinch del amor”, confesó.

Sincera, Aislinn reconoció que su divorcio fue un acontecimiento que la cimbró y la hizo aprender grande lecciones: “Conozco al amor de mi vida en ese momento con quien me caso, fui a terapia estaba perfecta, ya no me tengo que preocupar de nada porque ya entendí la vida, estoy formando la familia que siempre quise, aquí me quedo, aquí le echo ganas, aquí me entregó, me sacrifico por mi familia y de repente otra vez la vida te da unos golpes y te dice: ‘Pues aquí tampoco es’ y toca romper todo aquello que vienes cargando de tu linaje. Yo pensé que como mis papás no funcionaron y mi abuela no funcionó, me tocaba a mí romper ese patrón”, explicó en aquella charla.