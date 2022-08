Más enamorados que nunca, Camila Fernández y Francisco Barba celebran su segundo aniversario de bodas

Para Camila Fernández y Francisco Barba el 1 de agosto siempre será una fecha muy especial, pues fue el día en que la pareja se juró amor eterno frente al altar de la parroquia de San Javier de las Colinas, en Zapopan, Jalisco. A dos años de haberse unido en matrimonio, este lunes, la joven pareja celebra su aniversario, una fecha que la cantante celebró en Instagram donde compartió varias imágenes del día en que se convirtieron en marido y mujer. Recordemos que la pareja compartió, en exclusiva para ¡HOLA!, los detalles de su enlace matrimonial al que el novio, como buen charro, llegó a caballo acompañado de un grupo de jinetes quienes lo escoltaron al altar.

Más enamorada que nunca, Camila Fernández recurrió esta tarde a esta red social para dedicarle un emotivo mensaje al papá de su pequeña hija Cayetana a quien, de cariño, le dice Ojos bonitos: “Qué bendición ser tuta estos dos años, los mejores de mi vida. Te amo hoy y siempre Ojos bonitos. Gracias por tanto y tantas aventuras. ¡Siempre tuya!”, se lee en el feed de su perfil donde acompañó este texto de especiales imágenes del que, ella calificó, como el día más feliz de su vida. El post de la cantante provocó varias reacciones de sus seguidores, incluida su hermana gemela América, quien les escribió: “¡Felicidades! Los amo”.

En sus historias de Instagram, Camila compartió otra foto, captada durante su primer baile como marido y mujer, que acompañó del tema Para siempre de Kany García: “El mejor día de mi vida”, se lee sobre esta imagen. En otra foto, donde aparece su esposo sentado viendo al horizonte, la cantante escribió: “Te amo guapo”. Aunque no dio muchos detalles de cómo celebraron su segundo aniversario, en otro video se ve cómo la pareja brindó esta tarde por el segundo año de su historia como marido y mujer: “Amor para siempre, amor del bueno”, escribió Camila sobre este clip.

Esta no es la primera ocasión que la cantante se deshace en halagos hacia su esposo, en junio pasado, durante el festejo del Día del Padre, le dedicó un mensaje en el que enalteció su labor como papá de Cayetana: “Gracias a Dios por poder coincidir con el mejor humano del mundo, que se convirtió en el mejor papá de la historia y qué mejor que para mis hijos. Gracias por todo lo que haces por nosotras y por siempre reflejar tu luz que llena nuestras almas. Sabes que te amo infinitamente, te admito más y que estoy orgullosa del ser en el que te has convertido y sé que sigues convirtiéndote. Sacando siempre lo mejor de mí. Eres lo mejor que me ha pasado. Te amo Ojos bonitos. ¡Feliz segundo día del padre!”, le escribió.

El papá de la novia

La boda de Camila y Francisco representó la primera en la familia de Alejandro Fernández quien, por primera ocasión entregó a una hija en el altar. En aquella ocasión, El Potrillo se mostró conmovido por la boda de la cantante: “Se me cayó el traje de charro”, comentó Alejandro a su llegada a la Iglesia cuando le preguntaron qué sintió cuando se enteró de la boda de su hija: “Veía las fotos de Camila cuando estaba chiquita, cuando la estaba abrazando y me dio mucha nostalgia”, comentó a las cámaras de Ventaneando el papá de la novia quien aprovechó para agradecer a la prensa por su apoyo siempre.