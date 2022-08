‘Le agradezco la enorme dicha de ser padre’, Eduardo Videgaray y el cariñoso mensaje dedicado a su hija

Eduardo Videgaray es conocido por su característica irreverencia a la hora de dar las noticias, su sentido del humor es el lado más conocido del periodista; sin embargo, también tiene un lado que pocos en sus redes sociales conocen, la de su faceta como papá, un rol que desempeña con mucho amor. Como pocas veces, el presentador de ¡Qué importa! utilizó su cuenta de Instagram para compartir una entrañable foto de cuando Andrea, su hija era una niña y la acompañó de un lindo mensaje dedicado a la ahora adolescente de 14 años de edad.

En la imagen, aparece Eduardo y Andrea juntos, en la época de infancia de ella: “A esta señorita le agradezco la enorme dicha de ser padre”, se lee como descripción de esta imagen que provocó varias reacciones entre sus seguidores que agradecieron en los comentarios que Eduardo comparta este tipo de instantáneas. Sin dejar de lado su excelente sentido del humor, el conductor bromeó sobre la diferencia de edades entre su esposa, Sofía Rivera Torres y él, por lo que aclaró que la de la foto era su hija y no su esposa: “Y antes de que empiecen no, no es @Sofiariveratorres”, se lee en otra parte del post.

Aunque es muy reservado con los detalles de su vida personal que comparte con la prensa, el año pasado, durante su visita al programa de Montse & Joe, Eduardo abrió su corazón como pocas veces y habló de su historia como papá y del duro momento que tuvo que vivir al lado de su hija tras quedar viudo, luego de la muerte de su esposa Mónica Abín: “Elegí a la persona correcta, tuve una hija con ella que amo con toda mi alma, tiene 13 años. Enviudé desafortunadamente, pasó lo que pasó, murió de cáncer, le empezó en el pecho en un lugar que se llama el mediastino, después de ahí se fue a varios lados, básicamente al cerebro, fue una época muy dura de mi vida, una cosa muy difícil”, contó durante la emisión.

Para Eduardo fue muy complicado quedarse sólo por su hija, sobre todo porque él en la niñez vivió un episodio similar: “Fueron dos años muy difíciles de ir viendo cómo se iba yendo y con una niña, porque además yo iba viendo que se iba a quedar sin mamá. A mí me tocó vivir una cosa semejante a la que le tocó vivir a mi hija, yo perdí a mi papá de cáncer, cuando yo tenía 10 años. Me tocaron vivir algunas situaciones complicadas que, de alguna manera, me prepararon para lo que iba a vivir con mi hija”, explicó Eduardo quien después de un par de años viudo se dio una nueva oportunidad en el amor con su actual esposa, Sofía Rivera Torres con quien Andrea tiene una relación increíble.

Andrea y su especial relación con Sofía

Eduardo recordó que, de primer momento, Andrea no estaba del todo convencida de que su papá rehiciera su vida: “Lo primero que me preguntó fue: ‘Oye papá, ¿todas las madrastras son malas?’. Primero ella tenía un rechazo absoluto a que yo saliera con alguien, me tardé un buen tiempo en salir con otras personas”. Las cosas cambiaron por completo cuando Andrea y Sofía se conocieron y comenzaron la linda relación que tienen y de la que la conductora habló durante su visita al programa Pinky Promise: “Lo más bonito que me ha pasado en la vida ha sido mi hijastra, la verdad. Fue una súper sorpresa que me dio la vida, yo sé que ella no la tuvo nada fácil”, dijo sincera.