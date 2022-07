El Chicharito y su novia Nicole McPherson derrochan amor sobre la red carpet

Por segunda ocasión, Javier Chicharito Hernández y su novia, Nicole McPherson, brillaron con luz propia sobre una red carpet durante la premier de la cinta Thirteen Lives, en Los Ángeles, California donde, dieron lecciones de estilo. El debut de la pareja sobre una alfombra roja ocurrió en marzo pasado durante el estreno del documental de HBO, Winning Time: The Rise Of The Lakers, sólo un mes después de que hicieran oficial su relación en las redes sociales. En aquella ocasión, Nicole lució un elegante vestido blanco que combinó con un bolso Saint Laurent, mientras él lució un conjunto de camisa y pantalón satinado con un estampado muy original.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Para este nuevo evento público, la pareja volvió a elegir sus atuendos más estilosos para demostrar que además de amor, comparten el gusto por la moda. Nicole utilizó un vestido con cuello halter con detalles cut out en la cintura, que provocó que acentuara su esbelta figura, para complementar su outfit, llevó un clutch en azul cobalto que combinó con el delineado de sus ojos. La modelo estuvo compartiendo en sus historias de su Instagram varios videos de su look y el de su novia quien lució una camisa de manga corta amarilla y un pantalón negro. Aunque no especificaron quién fue su asesor de modas, los novios siempre confían en el buen gusto de la stylist Hanna Ferrer, amiga de ambos.

VER GALERÍA

Fue el futbolista quien compartió un video en su feed de Instagram donde lo vemos posar junto a su novia para la prensa que se dio cita en esta premier: “Gracias Amazon Prime por habernos invitado a ver esta película muy conmovedora. Se las recomiendo @Thirteenlives”, se lee en la descripción del video que compartieron ambos en sus redes sociales, en este clip vemos a los novios muy cómodos posando sobre la alfombra roja. Recordemos que Nicole McPherson es la única pareja sentimental con la que el mexicano recorrido una alfombra roja, debido a que, desde su mudanza a Los Ángeles, el futbolista se ha convertido en toda una celebridad.

Antes de que publicara el video de la alfombra roja, Chicharito posteó una instantánea en la que lo vemos al interior del cine disfrutando con su novia de una jornada de séptimo arte, una de las actividades favoritas de la pareja que recientemente disfrutó de un picnic en la playa con una proyección de la reconocida cinta La La Land. Bajo la luz de las velas y con el sonido del mar como sonido ambiental, los novios pasaron una jornada muy romántica con la puesta de sol de Los Ángeles como telón de fondo.

VER GALERÍA

Chicharito y Nicole, un amor a distancia

Desde que inició la relación entre El Chicharito y Nicole McPherson, la pareja ha hecho que funcione a pesar de la distancia, pues ella vive en Miami, mientras él reside en Los Ángeles, donde juega para El Galaxy. Los novios han logrado equilibrar su relación, visitándose mutuamente. Desde hace unos días, la modelo se encuentra en California en casa de su novio, lo que permitió que asistieran juntos a esta alfombra roja. En junio pasado, la pareja realizó su primer viaje largo a Londres, donde el futbolista celebró su cumpleaños número 34 al lado de la modelo y de sus hijos Nala y Noah, quienes viven en aquel país.