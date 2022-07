Aracely Arámbula dedica un conmovedor mensaje a la memoria de su papá

En medio del duelo que Aracely Arámbula y su familia están atravesando por el sensible fallecimiento de su papá, el señor Manuel Arámbula quien murió el pasado 15 de julio, la actriz reapareció en redes sociales para dedicar un sentido mensaje a la memoria de su padre. Hace unos días, después de que la noticia se hiciera pública, la actriz rompió el silencio y a través de un Live en Instagram habló de la tristeza que embarga a su familia y pidió respeto por el complicado momento que están experimentando. Hace unas horas, la actriz recurrió a esta red social para recordar a su padre con un tema que hace dos años le cantó a la Virgen de Guadalupe en su día.

Para honrar la memoria de su papá, Aracely recordó la visita que en diciembre del 2020 le hizo a la Virgen de Guadalupe en su día. Con un clip de su presentación en la Basílica, la actriz escribió: “Elevo mi plegaria con amor hasta los cielos. Amándote como siempre y más allá de todo lo visible”. Para Aracely ahora más que nunca la letra de su canción Mucha luz y paz se convierte en un bálsamo para sobrellevar la partida de su papá. Este tema, que le cantó a la Virgen reza en uno de sus versos: “Qué difícil ha sido este año transcurrido ha habido mucha gente que ha partido en el camino, pero tengo en consuelo de saber que están contigo y que tu inmenso amor los recibió en el paraíso”.

Aunque Aracely y su familia buscaban atravesar el duelo en privado, la actriz ha tenido que hacer frente a la noticia y dando lecciones de fortaleza habló con sus seguidores en Instagram donde aprovechó para desmentir que haya dado positivo a Covid-19. En medio del dolor, Aracely reconoció que ella y su familia están enfrentando esta situación con mucha fe: “Arafamilia, solo para decirles que estoy bien, no tengo Covid, estoy muy bien de salud. Pasando un momento importante, les agradezco su cariño y su compasión, estamos celebrando y honrando a mi papito hermoso, no estoy preparada, solamente les quiero decir a la gente que me pregunta con todo el respeto del mundo, porque la prensa dice cosas, el de mañana que me pregunten cómo estoy, pues se van a enterar cómo estoy”, dijo haciendo referencia a que la noticia se hizo pública sin consultarle.

Aracely reconoció que se está apoyando en su hermano Leo y en su mamá con quienes está atravesando el duelo en la propiedad que tiene en Acapulco: “Pero aquí estamos, ¿verdad mi Leo?, Leo es mi fuerza. Ya pasó hace unos días, el 15 de julio, no es de ahorita, pero bueno, tratando de asimilar, aquí lo tengo, en mi pecho, en el alma, en mi corazón, siempre, siempre, siempre”, comentó. La actriz confesó que, a pesar de no tener ánimos para regresar al trabajo, cumplirá con el compromiso de protagonizar La Madrastra, proyecto con el que regresa por la puerta grande a las telenovelas de Televisa.

Una telenovela dedica a su papá

Como la profesional que es, Aracely le confesó a sus fans que esta telenovela estará dedicada a su papá, razón que la convierte en uno de los proyectos más especiales de su carrera: “No tengo muchas ganas de grabar la novela, pero la voy a hacer por él con todo el amor y con todo el cariño, no he visto los promos, solamente un pedacito y me parecen muy bonitos, gracias, estoy bien, quería que me vieran bien, estoy tratando de que me vieran fuerte, por respeto a su cariño y a su amor, estamos bien, celebrando la vida”, comentó sincera la protagonista.