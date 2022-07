‘Las historias que me han ofrecido no me atraen’, Bárbara Mori revela por qué no regresa a las telenovelas La actriz dio a conocer que se encuentra trabajando en una serie y buscando financiamiento para su película

Aunque las telenovelas fue el formato en el que Bárbara Mori debutó en la actuación y formó parte de exitosas producciones como Mirada de Mujer, Azul Tequila y conquistó al público con protagónicos como Rubí, la actriz tiene muy claro por qué no está interesada en regresar a los melodramas. De la mano de su novio, el productor Fernando Rovzar, Bárbara Mori acudió a la develación de la placa por el fin de temporada de la puesta en escena 7 años, la actriz se reencontró con la prensa a quien le confesó por qué las telenovelas no están dentro de sus planes a futuro. También habló de cómo va la pre-producción de la cinta que dirigirá basada en su infancia.

A pesar de que fue una de las protagonistas de telenovelas preferidas del público, Bárbara Mori explicó por qué no tiene contemplado regresar a actuar bajo este formato: “Telenovela no sé, estoy ahorita preparando una serie, estoy muy contenta”, comentó a las cámaras de Hoy. Cuando la cuestionaron las razones de su decisión, la actriz explicó: “No, es que las historias que me han ofrecido no me atraen”. Mori tiene muy claro el tipo de narrativa en la que quiere trabajar: “Lo que busco es contar historias que toquen fibras humanas que creo que hace mucha falta ahorita en la humanidad, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo tan difíciles se necesita mucha compasión, mucho amor, mucha empatía y resonar, ese es el tipo de historias que quisiera contar”, explicó en entrevista para Venga la Alegría.

Mientras las telenovelas no están en sus planes, confesó que le encantaría regresar al teatro; sin embargo, debido a su agenda de trabajo, por el momento no es una posibilidad: “Me gustaría, hace muchísimo no hago teatro, me encantaría, pero ahorita estamos haciendo otros proyectos, yo creo que más adelante”, reconoció. Sobre la película que escribió y que dirigirá, una historia basada en su vida, la actriz narró que todavía no se realizará debido a problemas con el financiamiento: “Todavía no está, porque la metí a Eficine y me negaron un Eficine dos veces, entonces. No te dicen (los motivos) entonces estamos esperando el dictamen”.

Esta no es la primera ocasión que Bárbara Mori explica por qué, a pesar del éxito que tuvo en las telenovelas, no quiere volver a trabajar en una: “El tema de las telenovelas, hasta donde yo me quedé viendo las telenovelas, hasta donde me quedé viendo la televisión, porque tengo mucho tiempo de no ver telenovelas, era como siempre era lo mismo, es por es que yo decido dar el salto de la televisión al cine, para hacer cosas diferentes”, comentó hace unos años la actriz en entrevista para el programa Suelta la Sopa.

Rubí, una novela muy especial

En abril del 2020, Bárbara Mori realizó una plática TED para Universidad Iberoamericana en la que habló de su etapa como actriz de melodramas: “Durante 10 años estuve actuando en telenovelas sin parar y en medio de todos esos proyectos luchaba por encontrarme, no era muy consciente de mi enojo hacia la vida y mi necesidad de demostrar, no sólo a los demás, sino a mí misma que yo tenía un valor”. La actriz reconoció que, sin duda, Rubí fue su protagonista preferida: “Después de interpretar los mismos personajes sumisos como protagonista me empecé a sentir estancada como actriz, fue ahí cuando llegó Rubí a mi vida, el proyecto implicaba un reto importante, por eso decidí hacerla y bajo mis condiciones, porque la empresa quería firmarme como exclusiva por 6 años”, reconoció.