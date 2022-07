Galilea Montijo sobre su vida después de los 40: ‘Me empecé a sentir orgullosa de mis arrugas’

Con la transparencia con la que llegó a Netas Divinas, en tiempo récord, Galilea Montijo ha dado lecciones de sinceridad y con toda naturalidad ha compartido con sus compañeras anécdotas de su vida tan personales como la relación que tuvo con su papá. En ese sentido, ahora la conductora de Hoy dio detalles del cambió mental que experimentó después de los 40 años, una edad que, de primer momento, le resultó muy retadora, pero que ahora reconoce es una de las etapas más especiales de su vida que la está preparando para llegar más segura a los 50: “Ahora que voy casi a los 50, estoy a un año de cumplir 50, lo veo diferente, todo lo veo diferente, hasta los problemas, aunque duelan, los veo diferentes”, explicó.

Antes que hablar de todo lo bueno que le trajeron los 40, Galilea reconoció que para nada fue fácil cumplirlos: “Me dio mucha tristeza, porque aparte yo amo festejar mis cumpleaños, sí lo festejé, porque me gusta, porque quería la fiesta, los amigos, pero sí me dio mucha tristeza cumplir 40 años”, reconoció. Aunque es una de las presentadoras más espectaculares del medio de espectáculo, Galilea reconoció que por años sintió mucha inseguridad de su físico, una situación que cambió con el tiempo: “Ojo, a mí me gusta retocarlas (las fotos), porque soy muy vanidosa, pero de hace un año para acá, empecé a ver mis fotografías y dije: ‘Si tengo mis rayitas en el cuello las voy a dejar’”, reconoció.

Feliz con cada parte de su cuerpo, Galilea reconoció que ahora está muy contenta con la mujer que es: “Se me hizo una lonjita aquí y dije: ‘es mi lonja’ y empecé a ya no pelearme con mi cuerpo, mis manchas de paño, son del embarazo, mis cicatrices, todo, es porque es mi vida, dije: ‘¡Qué padre!’, entonces, me empecé a sentir orgullosa de mis arrugas”. Entre risas, Galilea confesó por qué le resultaba tan complicado llegar a esta edad: “Yo recuerdo que a los 40 sí llegó está parte, no de deprimirme, tal cual, pensé que estaba entrando a una etapa de adulto mayor, ya sabes,”, explicó.

Ahora que Galilea ha atravesado esta etapa y se siente mejor que nunca, reconoce que está lista para seguir cumpliendo años orgullosa de cada cambió en su cuerpo y en su vida: “A mí me queda claro que los 40 son los nuevos 30 y los 50, los nuevos 40, porque también creo que es mucho cuestión de actitud, de ya saber que no eres una chavita, me parece hasta una edad muy interesante”, reconoció. Con los años, la presentadora ha logrado sentirse muy cómoda en su piel y ahora se mira al espejo sin juicios: “La seguridad que tienes al mostrarte desnuda es completamente diferente”, confesó Montijo.

Sus espectaculares 49

El pasado 5 de junio, la tapatía celebró su cumpleaños número 49 en su lugar consentido, Acapulco, desde donde posó para una imagen con la que celebró con sus seguidores en Instagram esta especial fecha: “¡Feliz cumple a mí! Que nunca nos falte agüita de jamaica y salud. Gracias a todos por sus mensajes”, se lee en la descripción de la foto en la que aparece la presentadora, luciendo un bikini en tono lila, con el que presumió su espectacular figura, para esta imagen, sin duda, el mejor accesorio de Gali fue su sonrisa que delata el gran momento que está viviendo.