Jorge Salinas y la cariñosa felicitación de cumpleaños que le hizo su hija mayor Gabriella

Este 27 de julio, el actor Jorge Salinas se encuentra de fiesta por su cumpleaños número 54, una fecha que ha celebrado con el amor de su familia. Desde las primeras horas de este miércoles el actor recibió la cariñosa felicitación de su esposa, Elizabeth Álvarez quien utilizó su cuenta de Instagram para celebrar su vida. Además de su familia en México, el histrión también fue celebrado por su hija Gabriella quien, desde Miami, le envió una cariñosa felicitación que acompañó de una imagen compuesta por varias fotos juntos, incluida una para la que posaron durante la visita que este año le hizo la joven a su papá en la Ciudad de México.

A través de una historia en su Instagram donde compartió tres fotos, en diferentes etapas de su vida, al lado de su papá, Gabriella escribió: “Te quiero mucho @Salinasjorgemx. ¡Feliz cumpleaños papi!, se lee sobre esta imagen. Aunque no viven en la misma ciudad, Jorge Salinas y su primogénita se mantienen muy cercanos a través de las redes sociales y de mensajes directos, de hecho, este año la joven no dudó en viajar a nuestro país para pasar unos días con el actor con quien no se había podido reunir desde que comenzó la pandemia. De hecho, Salinas confesó que Gabriella quería verlo desde el año pasado justo en estas fechas: “Buscamos el momento ideal, porque esto me lo dijo desde antes, ella quería venir a mi cumpleaños, pero no se podía, estaban muy fuertes los contagios y todo ese rollo”, dijo el actor en entrevista para Ventaneando, en febrero pasado.

Aunque la joven no pudo acompañarlo en su cumpleaños 33, el año pasado, sí formó parte de la celebración de San Valentín que Elizabeth Álvarez, esposa del actor, organizó en casa para celebrar con la familia: “Divinos, felices de estar con su hermana compartiendo y disfrutando del regalo que tienen todos de tener una familia tan bonita y pasar un 14 de febrero, en familia, en casa, con amigos, en una reunión, cenamos todos”, confesó la actriz en entrevista para Sale el sol, donde Jorge habló de la unión que ha inculcado en todos sus hijos: “Sí, mi nena vino a verme, a ver a sus hermanos y desafortunadamente no pudieron viajar José Emilio y Santiago, pero estuvo con León y Máxima, todo encantador, todo de maravilla, la pasamos increíble”, contó.

El actor también resaltó la unión que ha inculcado en todos sus hijos: “Son hijos míos, todos mis hijos son hermanos, aquí no hay hermanastros, aquí todos son hermanos y yo soy el papá”, explicó. Sobre este reencuentro, Gabriella también compartió detalles en sus redes sociales donde posteó varias imágenes al lado de su papá y de sus hermanitos, Máxima y León, quienes se mostraron muy felices de compartir con su hermana. En junio pasado, durante el Día del Padre, Gabriella le dedicó unas lindas palabras al actor: “Estoy tan feliz de estar donde estamos. Ninguna relación padre-hijo es perfecta, pero amo al papá que Dios puso en esta tierra para mí. Te quiero papá”.

La felicitación de Elizabeth Álvarez

Además de la felicitación de su hija en este cumpleaños número 54, Jorge Salinas recibió una romántica dedicatoria de su esposa, Elizabeth Álvarez, quien también utilizó Instagram para desearle un feliz día: ¡Feliz cumpleaños! Eres un hombre muy bendecido, afortunado, amado, querido, celebra cada día por cada bendición, agradeciendo al universo todo. Son tus regalos aprovéchalos y disfrútalos al máximo, son mis mejores deseos llenos de amor. Tu amada esposa Elizabeth”, se lee en el feed de la actriz donde compartió una imagen la que aparece su esposo, muy elegante con un frac negro, con un fondo con esa misma foto replicada.