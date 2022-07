Tania Rincón y su contundente mensaje: 'No está padre que por un click se ponga en duda mi imagen'

La simpatía y frescura que Tania Rincón proyecta a la hora de conducir ha sido, sin duda, lo que le ha hecho ganarse la admiración del público que la ve todas las mañanas en el programa Hoy. En ese sentido, la conductora es muy cuidadosa con su imagen, razón por la cual alzó la voz, luego de que algunos medios de comunicación sacaran de contexto una broma que hizo la semana pasada durante el matutino. Aunque no suele prestarle atención a publicaciones que se generan en redes, en la emisión de ayer aprovechó un espacio para hacer referencia a la manera en la que, en ocasiones, la prensa manipula la información.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Cobijada por sus compañeros de emisión, Tania habló del revuelo que provocó un comentario que realizó durante una de las divertidas dinámicas del matutino, en la que se vio envuelta sin querer. Fue Martha Figueroa quien, primero, salió en su defensa: “Se estaba hablando en broma, es una broma”, aclaró la periodista de espectáculos. Aunque Tania tiene un sentido del humor excepcional, sí se detuvo a aclarar la situación: “Saben que, risa y risa, pero al final sí me perjudica, pues no estamos acostumbrados a leer toda la nota, entonces si te pones a ver los titulares y ya dicen que llegué en estado de ebriedad”, comentó la presentadora.

VER GALERÍA

Para Tania era muy importante aclarar esta situación y poner una alto a la difusión de información falsa: “Es grave porque tengo una familia y tengo hijos, no está padre que por un click se ponga en duda mi imagen que me ha costado tantos años”, dijo. Una vez aclarada la situación, Tania pidió a su audiencia no dejarse llevar por este tipo de notas sacada de contexto y que tuvo como origen un comentario dentro de una dinámica en la que el objetivo es divertirse y convivir con sus compañeros de emisión con quienes se lleva de maravilla.

Tania y sus compañeros de Hoy

Desde su ingreso al programa Hoy, Tania ha proyectado una excelente química con sus compañeros, tal como se lo contó a Mara Patricia Castañeda en marzo pasado en una entrevista donde narró cómo es la relación con cada uno de sus compañeros: “El chisme de zapatos y vestidos con Gali se plática muy sabroso, porque ella trae la tendencia muy aquí. El consejo en el lado maternal, siempre me acerco con Andrea. Con El Negrito me llevo muy bien, todo son sonrisas, es un maestro, porque sabe capotear todo lo que le pasa, sabe salir de las cosas con maestría, Paulito es muy divertido, lo quiero como si fuera mi hermano de sangre. Con Andrea Escalona comparto camerino, entonces siempre estamos recomendándonos libros y dándonos consejos, somos muy comadres”, dijo.

VER GALERÍA

Aunque Tania ingresó al matutino cuando Marisol González tuvo que irse, ha trabajo por ganarse un lugar con la audiencia y vaya que lo ha logrado: “Todo es ambiente, todo es vibra, finalmente sí es un tema de pasarse la pelota, no quiero resultar una compañera que no sea bienvenida, porque la productora me quiere, pero no sé si todos me quieran y la verdad que han sido meses muy divertidos, me siento muy protegida, creo que llegué en una etapa muy padre de Hoy en la que todos están muy contentos con el equipo que están formando, Magda hizo un gran trabajo con ellos. Creo que Andrea está haciendo un gran trabajo con el legado que le dejó y estoy muy contenta”, reconoció.