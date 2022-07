De la mano de su novia, Juan Pablo Medina regresa a las alfombras rojas

A casi un año de la crisis de salud que lo llevó al hospital, Juan Pablo Medina da lecciones de fortaleza y en compañía de su novia, Paulina Dávila reapareció ante la prensa en la premier de la cinta Enfermo amor, uno de los proyectos que están por llegar al cine y que grabó antes del infarto silencioso que sufrió y por el que le tuvieron que amputarle una pierna. Después de meses de rehabilitación, el actor se mostró recuperado y listo para comenzar su primer trabajo tras la serie de operaciones con las que le salvaron la vida. Sonriente y con la mejor actitud, El Chespi, como le dicen de cariño sus amigos, se reencontró con la prensa a quien le contó sus planes a futuro.

De la mano de Paulina Dávila, Juan Pablo regresó a las alfombras rojas para presentar su trabajo en esta cinta donde comparte créditos con Natalia Téllez, Fernanda Castillo y Gonzalo Vega Jr: “Fíjate que en un principio sí pensé que podría ser complicado (conseguir trabajo) o que iba a tardar y afortunadamente ha sido rápido. Estoy muy contento de que ya tengo propuestas y que estoy empezando, feliz. Cada día agradezco estar aquí con la gente que quiero, tener la oportunidad de trabajar otra vez”, comentó el actor en entrevista para el programa Hoy sobre su regreso al trabajo que ha sido más rápido de lo que esperaba.

El actor mostró la evolución que ha tenido con la prótesis que lo ayuda a caminar, resultado del esfuerzo y la disciplina que ha tenido con sus terapias: “No es tan fácil, es un proceso, pero he estado trabajando todo poco a poco, tenía que trabajar mucho en mí para poder salir y compartirlo, entonces estoy en un proceso de entenderme a mí, de aceptación y de mucho trabajo”, explicó. Aprovechó para hacer un recuento de lo que ha tenido que enfrentar tras su crisis de salud: “Llevo un año recuperándome, desde el hospital, la cama, hasta otras operaciones y a trabajar todos los días, diferentes terapias de rehabilitación, psicológicas, porque hay que cubrir un poco todo para estar bien”.

Su regreso a la actuación

Tal como se lo había confesado a su amigo Óscar Uriel durante una entrevista para la revista GQ, estaba esperando sentirse al 100% con la prótesis para poder regresar a la actuación y parece que el día ha llegado, pues hace unas semanas reveló en entrevista para Sale el Sol que ya está trabajando en su primer proyecto: “Empiezo mañana, desafortunadamente, no puedo decir qué es. Estoy feliz, porque voy a regresar a trabajar con amigos, no pude haber regresado en mejor proyecto que esté, porque hay amigos y me siento tranquilo, además la producción me ha tratado increíble, ha sido de ‘¿qué necesitas?’, ‘¿qué tanto puedes?’”, comentó sobre el proyecto que marcará su regreso a la actuación.

Para el actor, el apoyo de sus seres queridos y del público han sido primordiales en su proceso de recuperación, de hecho, reconoció que, en esta situación, el amor de su novia Paulina fue crucial: “Es importantísima la ayuda de Paulina, de mi familia, de mis papás, mis hermanos. Mi papá es médico, entonces, desde el primer momento estuve rodeado de especialistas afortunadamente y lo digo desde el privilegio, la verdad me siento afortunado”, reveló en abril pasado en entrevista con Ventaneando. Además del estreno de Enfermo amor, el próximo 8 de septiembre llegará a la pantalla chica Soy tu fan, la película, un proyecto que también filmó antes de su hospitalización: “Van a salir pronto dos proyectos que hice antes, también es lindo, impactante un poco, verme en algo que pasó antes de lo que me pasó”, dijo sobre estas películas.