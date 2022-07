En Acapulco, Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez celebran cinco meses de matrimonio

Disfrutando de unas vacaciones en el lugar que hace cinco meses se convirtió en el escenario de su boda, Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez celebran esta especial fecha. A través de sus historias en Instagram, la actriz compartió una foto de su boda con la que recordó el día en que se convirtió en la esposa del director de fotografía con quien, recientemente se encuentra trabajando en la segunda temporada de la serie Cecilia. Tan enamorados como el primer día, los esposos aprovecharon unos días de descanso para disfrutar de Acapulco, un lugar muy especial en su historia de amor, pues fue precisamente ahí donde se casaron rodeados por su círculo más cercano.

Con una foto del día de su boda, Marimar Vega celebró un mes más junto a Jerónimo: “Hace 5 meses andábamos así. Te amo esposo mío @Jero_Rod”, escribió sobre esta entrañable instantánea donde aparecen los novios, listos para darse un abrazo con Acapulco como telón de fondo. Hace unas horas, la actriz compartió un álbum de fotos de su visita al puerto, donde se encuentra al lado de su esposo, disfrutando de la espectacular vista de la propiedad que la familia Vega posee en Acapulco, lugar que hace cinco meses albergó la recepción de la boda de la actriz: “La vida que cada día la vivo más bonito”, se lee como descripción de este post donde como portada resalta una foto de ella disfrutando del paisaje.

Marimar compartió un clip donde aparece ella y su esposo disfrutando de la vista del penthouse que su papá, Gonzalo Vega, le heredó a sus hijos, de hecho, esta fue la especial razón detrás de la decisión de celebrar la boda en esa propiedad “Mi papá debe estar muy feliz, estoy 100% segura. Mi papá está presente todo el tiempo. Pero el lugar que elegí también tiene mucho que ver con él”, contó en marzo pasado la actriz, en entrevista con el programa Sale el Sol. En esa charla, Marimar explicó por qué quiso que su boda fuera tan íntima: “Esa era la idea desde el principio, que fuera una boda pequeña, no por pequeña, sino que fuera la gente más cercana, nuestro círculo más cercano”, dijo la novia en aquella plática.

Más enamorada que nunca, en esa entrevista, Marimar aprovechó las cámaras para deshacerse de halagos hacía su esposo: “Jero es un ser humano excepcional, la gente que lo conoce, a quien le preguntes, que creo que eso es muy bonito, no hay nadie que hable mal de él, es un ser humano muy hermoso, la gente lo adora en su trabajo, además de ser talentosísimo y la gente cercana que me conoce, que ha estado conmigo a lo largo de mi vida está tan feliz y eso es un resultado de lo que ven en mí”. Hace poco la pareja arrancó el que será su primer proyecto juntos ya como marido y mujer, se trata de la serie Cecilia: “Además de que me encanta ese proyecto, mi marido lo va a fotografiar, entonces, vamos a trabajar juntos y no vamos a estar tanto tiempo separados”, les contó la actriz a sus seguidores hace unas semanas.

Sus ganas de ser mamá

En esta conversación con sus seguidores, Marimar Vega fue cuestionada sobre la posibilidad de convertirse en mamá, un asunto que se volvió a replantear tras su boda: “Ese tema, conmigo, siempre ha sido un tema, sí quiero y no quiero, pero con Jero creo que vamos a querer, puede ser que sí”, reconoció. Hace dos años, al inicio de la pandemia, la actriz sostuvo una charla vía Zoom con su amiga Rossana Nájera con quien habló de la maternidad: “Si en algún momento yo decido ser mamá, se me antoja el plan familiar, yo crecí en una familia y eso sería por lo cual yo tomaría esta decisión de tener un hijo”, reconoció en aquella ocasión donde también confesó que congeló sus óvulos después del nacimiento de su sobrino Luka.