Andrea Legarreta da a conocer por qué no viajó a Oaxaca con sus compañeros de Hoy

Este fin de semana varios conductores de Hoy compartieron en redes sociales fotos de su viaje a Oaxaca, sitio que se convirtió el primero en que la producción del matutino, visita tras el inicio de la pandemia. Como hace mucho no ocurría, el elenco del programa realizó este viaje para transmitir desde allá en medio de la fiesta que se vive por el inicio de la Guelaguetza. Galilea Montijo, Andrea Escalona, Tania Rincón, Paul Stanley y hasta la productora Andrea Rodríguez estuvieron posteando fotos y videos de su paso por este estado rico en cultura y tradición. Lo curioso es que, durante el programa de esta mañana, el público notó la ausencia de un elemento muy importante que no formó parte de este viaje: Andrea Legarreta.

Esta mañana, Galilea Montijo, Arath de la Torre y Mauricio Barcelata, quien desde hace unos días está cubriendo a Raúl Araiza, quien desde hace nos días está de vacaciones, arrancaron la conducción de la emisión: “¡Hola Oaxaca! Estamos en vivo desde esta belleza, el Templo de Santo Domingo de Guzmán, en el Centro Histórico de esta ciudad, hasta se me enchina la piel, listos para la Guelaguetza”, comenzó diciendo Galilea al inicio del programa donde la producción hizo un programa especial por los 90 años de esta fiesta cultural que es conocida alrededor del mundo. Con un espectacular vestido con bordado típico del diseñador oaxaqueño Pompi García, la tapatía se mostró orgullosa de portar esta prenda.

Aunque, en un principio sólo aparecieron los tres a cuadro, Galilea Montijo reveló que no estaban solos: “¿Ustedes creen que venimos solos nosotros? No, ¿Dónde están nuestros chiquillos?”, comentó para dar la palabra a Tania Rincón, Andrea Escalona y Paul Stanley quien realizando la tradicional caminata a ritmo de banda en compañía del resto del elenco de la emisión: “Estamos toda la familia de Hoy porque esto es una fiesta”, comentó Andy quien lució su baby bump con un diseño también con bordado típico de la región. Fue en ese momento que la ausencia de Andrea Legarreta se confirmó pues no apareció, situación que desató una ola de especulaciones en redes sociales.

Para evitar malos entendidos, a través de su cuenta de Instagram, esta tarde, Andrea Legarreta reveló por qué no formó parte de este viaje: “Oigan, les cuento que no fui a Oaxaca, porque esa chiquitita que está por ahí atrás, allá en la lejanía, le dio Covid, entonces, obviamente tenía que quedarme con ella y ver si yo también estaba contagiada o no, tenía que cuidarme y cuidarla, por eso es que no fui, pero tenía muchas ganas de ir a Oaxaca”, explicó Andrea quien, sobre este video escribió la frase: “La familia es primero”. Con esta, sería la tercera ocasión que el Covid entra a la casa de la conductora quien ya ha lidiado con el virus en dos ocasiones.

La familia cancela su visita a Oaxaca

Aunque no lo aclaró, todo parece indicar que, esta ocasión, ella no se contagió, debido a la distancia que tomó con su hija Nina a quien está cuidando. Andrea confesó que para este viaje a Oaxaca tenía planeado ir en compañía de su esposo, Erik Rubín y de sus dos hijas Mía y Nina; sin embargo, este nuevo contagio en casa hizo que la familia se viera obligada a cancelar este plan: “De hecho íbamos a ir toda la familia, pero ya no se pudo, ahí para la otra. Muchos besos para Oaxaca hermoso”, comentó la actriz quien posteó una foto de ella la última vez que visitó aquel bello estado.