‘Era la antesala de la ida, yo sabía, hasta aquí llegué’, Toño Mauri recuerda su momento más crítico

En junio pasado se cumplieron dos años del contagio de Covid que le cambió la vida a Toño Mauri y a su familia. Después de su doble trasplante de pulmón y luego de que hace unas semanas ingresó de nuevo al hospital, esta vez, para ser sometido a una cirugía por una obstrucción intestinal, el actor abrió su corazón en una emotiva entrevista que le concedió a Yordi Rosado donde, por primera ocasión narró cómo fueron los días en el hospital cuando su situación de salud se complicó al grado de que estuvo en coma más de 4 meses, luego de que sus pulmones resultaron con afectaciones irreversible. Más sincero que nunca el actor reconoció: “Yo me di cuenta, durante toda mi vida, que siento que Dios me fue preparando para lo que yo viví”.

El actor recordó cómo comenzó esta pesadilla: “Fue una experiencia muy fuerte, nosotros en familia nos contagiamos todos al mismo tiempo, mis hijos, Carla y yo, todos los que vivimos en esta casa al mismo tiempo. Al que le pegó con tanta fuerza fue a mí”. Toño narró que conforme pasaron los días fue notando que mientras que el resto de su familia mejoraba su situación iba empeorando: “Yo me iba complicando, decía: ‘Yo no me siento bien’, pero todavía estaba en el proceso de que empezaba”. Después de días sintiéndose mal en casa, una noche pidió a su hijo y a su esposa llevarlo a un nosocomio: “Yo me tardé en irme al hospital, si me hubiera ido antes, quizá hubiera habido otras cosas. Llegué a urgencias, me llevó Toño y Carla, ni me despedí ni nada porque dije, voy a entrar y en una hora salgo o mañana a más tardar”.

Toño confesó que a su llegada al hospital, quedó en shock cuando le informaron que tenía que ser ingresado al área de terapia intensiva: “Le dije: ‘No doctor, es que no me siento tan mal’ y me dice: ‘Es que sí estás mal, aquí están las pruebas que acabamos de hacer y ese es el procedimiento'''. Cuando Toño pensó que estaba listo para irse a casa, debido a que ya no tenía Covid, se enfrentó a la noticia más devastadora que le dieron los médicos: “Ahí llevaba más de dos semanas. Todo iba bien, iba hacia delante, llegan los doctores y me dicen: ‘Toño no te puedes ir, porque hay una lesión en los pulmones importante, me enseñan las radiografías y mis pulmones estaban totalmente blanco. Me dice: ‘Todo eso está perdido de tus pulmones’”, recordó.

A partir de entonces, Toño comenzó a presentar dificultades para respirar y otras complicaciones: “Mal, muy mal, del aire, coincide con lo que me están diciendo los doctores, yo ya no tenía Covid. Empiezan a afectarme más cosas, la presión disparada, todos los resultados de la sangre mal por la oxigenación. Llega una tarde noche que me empecé a sentir muy mal, yo sentía que me iba a morir en ese momento. Pierdo la noción del tiempo, porque te empiezan a sedar, una tarde ya la cosa se empezó a complicar muchísimo, hasta que un día le dije al enfermero, quiero que ya me intuben. Es la sensación más fea que alguien puede sentir”, reconoció el actor quien sabía que tal vez no volvería a ver a su familia: “Yo sabía que era la antesala de la ida, yo sabía, hasta aquí llegué. Ahí vino un momento muy duro, yo sabía que me iba”, comentó visiblemente conmovido.

La despedida a su familia

Con lágrimas en los ojos, Toño recordó por qué no pudo despedirse de su familia antes de ser intubado: “Fue un proceso muy rápido, pero no te da tiempo de hablar con mi esposa y mis hijos. En ese momento colapsaron mis pulmones, cuando lo pedí. Yo no tuve el tiempo para despedirme, para decirles lo que hubiera querido, entonces grabé un video, en ese video yo me despido de Carla y de mis hijos. A Carlita le dije: ‘Gordita, que seas muy feliz, que tengas muchos hijos, siempre estaré contigo en donde quiera que esté a Carla le di las gracias”. El actor no pudo evitar quebrarse al recordar las palabras que le dedicó a su esposo quien, para él fue un ángel en este proceso: “Le dije a Carla: ‘Eres el amor de mi vida, ojalá te vuelva a ver’. Era la despedida, era muy fuerte, perdón, pero son momentos muy difíciles, si yo hubiera tenido tiempo le hubiera hablado y hacerlo por teléfono, pero ya no me dio tiempo. En ese momento me dormí y perdí el conocimiento, perdí la noción de las cosas”, recordó el actor quien a dos años de aquella crisis de salud se encuentra sano y recién estrenado en su papel de abuelo.